Пилот скончался за доли секунды Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Комсомольске-на-Амуре произошло кружение мотопараплана. Это случилось 27 мая около семи вечера на окраине города в открытом поле.

В ЧП погиб пилот. Мужчина собрал летательное средство самостоятельно. При взлете он не смог справиться с управлением, и параплан резко стал терять высоту. От мощного удара об землю мужчина скончался мгновенно. Других пострадавших в происшествии нет.

- Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, повлекшим по неосторожности смерть человека, - рассказала Екатерина Петрушина, представитель Восточного МСУТ СКР.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства крушения. Уже проведен осмотр места происшествия. Расследование будет продолжаться. Были ли рядом другие люди в момент столкновения, неизвестно. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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