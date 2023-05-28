Тела семилетних детей лежали рядом с мертвой мамой: жизни всей семьи унес страшный пожар в Магаданской области

Внутри лежали сгоревшие детские вещи Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Пожар в квартире Сусумана унес жизни троих людей. Мать и двое детей погибли в огне до прибытия спасателей. Это случилось вечером 27 мая в Магаданской области.

Пожарных на место происшествия вызвали соседи. Они почувствовали запах дыма и позвонили в службу спасения. Через две минуты спасатели уже были у горящего дома на улице Ленина. Из подъезда зайти внутрь квартиры на втором этаже не получилось: дверь никто не открыл. Тогда пожарные поднялись на лестнице к окну, чтобы не терять драгоценное время, выбивая проход в квартиру.

Войдя внутрь, они обнаружили плотную завесу густого черного дыма. Там, во мраке они увидели трех людей. Жильцы квартиры лежали без движения. Тогда спасатели вынесли их на улицу и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавшие скончались в машине, по пути в больницу. Женщине было 46 лет, а ее двум детям по семь лет. Вся семья погибла в один момент.

- По факту случившегося следователями заведено уголовное дело, расследование которого Дмитрий Разуваев, прокурор Магаданской области, взял на личный контроль, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Пожар смогли потушить за 40 минут. До сих пор неизвестны точные причины происшествия, их устанавливают дознаватели МЧС. Также проверку проводят сотрудники СУ СКР по Магаданской области. Экспертизы покажут, кто стал виновником гибели целой семьи.

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