Угнал «Крузер» у родителей, чтобы прокатить друзей: пятеро подростков разбились в Магаданской области

Последствия ДТП оказались ужасными Фото: УМВД России по Магаданской области

Компания подростков разбилась на трассе из Палатки в Нексикан. Машина перевернулась и улетела в кювет, пока парни находились внутри. Автомобиль молодые люди взяли без спроса у родителей.

27 мая 15-летний подросток украл у мамы с папой ключ от белой «Тойоты-Лэнд Крузер». Он сел в машину, припаркованную у дома в Усть-Омчуге, и поехал к друзьям. Молодой человек похвастался тем, что угнал автомобиль, и предложил покататься, раз есть такая возможность. Приятели восприняли эту затею с энтузиазмом. Вместе они решили объехать поселок. Этого им показалось мало, тогда компания решила выехать на трассу, а куда держать путь – придумать по дороге.

«Надежный» план дал трещину на 201 километре автодороги «Палатка – Кулу – Нексикан». На тот момент было уже почти полшестого вечера. Зачинщик поездки не смог справиться с управлением автомобилем. Колесо съехало в кювет, и машину затянуло вниз. Автомобиль перевернулся, ударившись несколько раз об землю, а затем упал в овраг.

Машину вынесло в кювет Фото: УМВД России по Магаданской области

Проезжающие автомобилисты остановились и вызвали на место полицию и скорую помощь. Приглядевшись получше, стало понятно, что за рулем сидит совершенно неопытный водитель. Сотрудники ДПС оперативно подъехали и помогли подросткам выйти из машины.

- По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Магаданской области.

К счастью, подростки остались живы Фото: УМВД России по Магаданской области

К счастью, погибших в аварии нет, хотя состояние машины указывает на серьезные повреждения. Бампер оторвало, переднее стекло выбито, двери и крыша погнуты. От носа автомобиля не осталось практически ничего, даже заднее колесо оторвало от кузова.

Запчасти автомобиля раскидало по дороге Фото: УМВД России по Магаданской области

Все пятеро приятелей получили серьезные травмы. Их в срочном порядке увезли в Телькинскую районную больницу. По предварительной информации, угрозы их жизням нет, но насколько серьезные ранения, пока неизвестно.

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