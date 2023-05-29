Бандиты Дальнего Востока: Юрий Быков снимает фильм «Лихие» о семье киллеров из Хабаровска, работавших на ОПГ «Общак»

Премьера сериала состоится в 2025 году Фото: Ксения Угольникова, телеграм-канал Продюсерской компании "Среда"

Некоторые жители нашей необъятной страны, которым сейчас около 40-50 лет, до сих пор с ужасом вспоминают тяжелое и бандитское время после перестройки. 90-е годы стали периодом жесткого беспредела, рэкета, убийств и насилия. Тогда народ работал за «крышу», отстегивал бандитам немалый кэш, за человека могли запросто решить его судьбу или лишить жизни. Этот период задел все регионы России. Не менее преступным то время было и в Хабаровском крае, где власть была у ОПГ «Общак».

Московский режиссер Юрий Быков, известный российскому зрителю по своим картинам «Идиот», «Майор», «Жить», «Завод», решил снять бандитскую сагу о Дальнем Востоке, в центре сюжета - отец и сын, бывшие охотники на медведей, которые приехали в Хабаровск из деревни и стали главной парой киллеров, связанной с «Общаком».

- Сериал «Лихие» расскажет историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму главных героев, отца и сына, мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями, - рассказывают в продюсерской компании «Среда», которая вместе с Okko начала съемки серий картины.

Как сказал сам Быков, он рос в те годы, на них пришлась его юность, ни в каких группировках он не состоял, но все это видел и слышал. Свою картину он намерен сделать не столько романтичной, сколько реальной и немного документальной. Он хочет показать, как тогда жили на самом деле люди, как разбивались судьбы, как мало и в то же время много стоила человеческая жизнь.

- Это история о 90-х - не только о бандитах, о разборках, это история о семье, в которой очень сложные отношения, где каждый настолько любит другого, что мешает ему жить, - предает «Среда» слова Юрия Быкова.

В главных ролях - Артем Быстров, его сына сыграет молодой актер Егор Кенжаметов, также в фильме покажут Евгения Ткачука, Савелия Кудряшова. Несмотря на то, что фильм касается конкретно Хабаровска, съемки будут проходить в Подмосковье и в Карелии.

Как отметил режиссер картины, тем, кто ждет выхода сериала «Лихие», стоит пока посмотреть известные гангстерские фильмы, например, «Крестный отец», или «Однажды в Америке». Премьера «Лихих» состоится в 2025 году. Сериал будет состоять из 16 серий.

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