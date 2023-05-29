Куски машины разлетелись по дороге: житель Хабаровска устроил жесткую аварию, уходя от погони

«Хонда» влетела в другое авто, от удара у машины нарушителя раскурочило переднюю часть Фото: Скриншот с видео

Форсаж по-хабаровски показал водитель «Хонда-Инспаер». 22-летний парень на полной скорости удирал от патруля ГИБДД, совершая опасные маневры на дороге. Попытка уйти от наказания обернулась для хабаровчанина жесткой аварией и арестом.

«Хонда-Инспаер» ехала по центру города и на высокой скорости проскочила один из перекрестков на красный сигнал светофора. Нарушителя заметили инспекторы и через громкоговоритель потребовали водителя остановиться. Но парень подчиняться не собирался, наоборот, вдавил педаль газа и умчался от патруля.

Опасное поведение водителя вынудило сотрудников Госавтоинспекции начать погоню. Они неоднократно требовали нарушителя остановиться, но водитель иномарки все игнорировал. Парень старался оторваться от преследователей, угрожающе лавируя между машинами и проезжая перед пешеходами.

Жесткое фиаско ждало хабаровчанина на улице Шевчука. Здесь водитель не справился с управлением, иномарку занесло и выбросило на встречку. «Хонда» влетела в другое авто, от удара у машины нарушителя раскурочило переднюю часть, а обломки разбросало по дороге. Здесь погоня закончилась, хабаровчанина задержали.

- Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Со слов нарушителя, накануне вечером он со своими приятелями распивал спиртные напитки, а на рассвете поехал кататься по дорогам города. Установлено, что машина принадлежит нарушителю, при этом водительского удостоверения молодой человек никогда не имел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Накануне суд вынес нарушителю вердикт. Хабаровчанин проведет десять суток под административным арестом.

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