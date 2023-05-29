«К экзамену все готово»: выпускники школ Хабаровского края написали ЕГЭ по русскому языку

Выпускники написали единый государственный экзамен по русскому языку Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Неделя для вчерашних учеников 11-х классов началась со сложного испытания - ЕГЭ по русскому языку. 29 мая ко всем пунктам проведения экзамена, которых только в Хабаровске насчитывается 23, к 9:30 подтягивались дети. Все, как и полагается серьезности мероприятия, нарядные и задумчивые.

В хабаровской гимназии №3 имени М. Ф. Панькова обязательный экзамен сдавали 202 человека, в том числе два ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Организация такого ответственного мероприятия - сложный процесс. На входе в гимназию установили рамку металлодетектора. Каждый проходящий в пункт проведения экзамена в обязательном порядке проходит проверку на наличие посторонних предметов и термометрию. Проверяющие, со своей стороны, носят медицинские маски, хотя такие правила не распространяются на основных участников экзамена.

Дети начали подтягиваться к зданию сильно заранее. В воздухе ощущалось напряжение, ведь почти для всех присутствующих результаты этого экзамена определят будущее. То есть выбор высших учебных заведений и направлений.

Член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК - прим. ред.) до начала всех процедур провела экскурсию, проведя журналиста «КП» - Хабаровск» по всем аудиториям, и рассказала об основных моментах подготовки.

- Как видите, все кабинеты оснащены системами видеонаблюдения. Контроль за проведением экзамена производится не только в штабе пункта проведения экзамена, но и в региональном центре. Помимо этого, все аудитории располагают своими принтерами и сканерами для соответствия новой системе получения и сдачи экзаменационных материалов, - рассказала «КП» - Хабаровск» член ГЭК.

Особо отметили, что использование любых технических средств в пункте проведения строго запрещено. Даже организаторы оставляли свои мобильные телефоны в специально отведенной аудитории.

В 2023 году на территории Хабаровского края появились две новые технологии, которые пришли на смену устаревшим дискам с заданиями. Первая - получение экзаменационных материалов по специальному защищенному каналу в интернете. Для того чтобы открыть архивы, у специалистов есть специальные ключи. Они используются сразу же после начала экзамена, то есть в 10:00. Второй новинкой стало сканирование сданных учениками работ сразу же в аудиториях, что позволит не допустить утечек и фальсификаций. Для этого в регионе было закуплено около 900 сканеров. После завершения сканирования работ их передают в региональный центр обработки информации.

- Сами процедуры никак не повлияют на сроки получения результатов и на качество работ. Все это облегчает работу специалистов. Теперь не нужно использовать устаревшие диски, которые были распространены последние 20 лет, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

Также чиновница напомнила, что в регионе существуют меры поощрения для тех выпускников, кто сдал ЕГЭ с высокими результатами. Для тех, кто сдал предмет на 100 баллов, денежное вознаграждение составит 100 тысяч рублей. Для ребят, кто написал тот или иной предмет на 95 баллов и выше - 50 тысяч рублей.

Результаты экзамена по русскому языку станут доступны не позднее 17 июня. Следующий предмет, который предстоит сдать выпускникам - базовая и профильная математика. Экзамен по нему пройдет 1 июня.

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