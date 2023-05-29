Пытался выдрать дверь закрытого магазина: неадекватный мужчина буянил ночью в центре Хабаровска

После актов дебоша хабаровчанин благополучно уснул сидя на бордюре Фото: скриншот с видео

Каждый отметил прошедший в минувшую субботу День рождения родного города по-своему: кто-то погулял на фестивале «Счастливый Хабаровск», кто-то посетил набережную, парки и скверы, кто-то уехал на дачу, а наш персонаж что-то принял и ушел в небытие. Ночью в субботу хабаровчанин устроил дебош в центре города на Гоголя, он портил чужие машины и пытался вломиться в закрытый магазин.

Акты агрессии на магазинную дверь хабаровчане сняли на видео, на кадрах отчетливо видно, как некий гражданин с сигаретой в зубах, пытается рывками потянуть эту несчастную дверь, чтобы войти внутрь. К счастью, не выломал.

Ролики и снимки с места событий разошлись в сети. Хабаровчане в комментариях предполагают, что дебошир вовсе не пьян, а как будто пребывает в наркотическом угаре.

В УМВД России по городу Хабаровску подтвердили, что граждане, проживающие в округе, не однократно обратились в полицию и пожаловались на хулигана. Теперь по факту проводится процессуальная проверка.

- Да, действительно, утром в полицию обратились жители улицы Гоголя с заявлением о том, что незнакомый им молодой человек бьет машины и пытается проникнуть в закрытый продуктовый магазин. По данному факту проводиться проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказал редакции «КП» - Хабаровск» Кирилл блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Такие выходки в городе - не редкость. Хабаровчане систематически засвечиваются в сети, а ловят их в кадр обычные жители. В основном их совершают, будучи пьяными или в наркотическом возбуждении. Граждане обычно вызывают патруль, полицейские пресекают действия хулиганов, и забирают их в отделение. Их вытрезвляют, а затем проводят мероприятия по привлечению к ответственности за их поступки.

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