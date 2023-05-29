Три выстрела в лобовое: сосед по офису напал на бизнесмена на парковке в Хабаровске

Когда приехала полицию, стрелявший спрятался в цеху Фото: ДВ-Хаб

Утро понедельника началось для 50-летнего бизнесмена с разборок с работником конкурента, стрельбы и порченой машины. Инцидент произошел в Хабаровске, на парковке возле офисного здания по улице Карла Маркса. Изначально беды ничего не предвещало, но затем на парковке бизнесмен и работник другого предпринимателя серьезно поссорились. 38-летний мужчина не оставил свои обиды, схватил оружие и сделал несколько выстрелов по машине оппонента. К счастью, людей в этот момент в авто не было.

Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», это офисное здание, рядом с которым были слышны выстрелы, делят две коммерческие фирмы. Мужчина, который стрелял по машине своего недруга, работал на другого бизнесмена, как раз базирующегося в том же здании. Мужчины сильно поссорились, и затем в ход пошло оружие.

В Сети прошли сведения, что бизнесмен занимается предоставлением ритуальных услуг, а стрелявший - якобы сын его бывшей жены, при разводе с которой бизнес и был поделен. О стрельбе на парковке сообщили в полицию, на место тут же выехали сотрудники.

- Прибывшим патрульным очевидцы рассказали, что стрелявший мужчина заперся в одном из производственных помещений, - рассказали в УМВД края.

Судя по кадрам с места происшествия, в лобовое стекло было сделано три выстрела. И еще четыре - в заднее.

Три выстрела в лобовое и четыре в заднее стекло Фото: ДВ-Хаб

Когда стрелявший заметил полицейских, то решил скрыться и попытался сбежать через окно. Однако завершить операцию ему не удалось, доступ на свободу был заблокирован, а мужчину схватили и отвезли в отдел полиции.

На месте его личность была установлена оперативниками, как оказалось, он действительно был работником соседствующей фирмы. За плечами у стрелявшего уже была одна судимость.

Сейчас городское управление МВД проводит проверку по факту стрельбы и по результатам примет решение в установленном законом порядке.

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