Схема движения общественного транспорта изменится в Хабаровске 4 июня Фото: Администрация Хабаровска

Схема движения общественного транспорта изменится 4 июня в Хабаровске. В воскресенье пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», из-за которого будут перекрыты некоторые дороги краевой столицы. Публикуем изменения маршрутов движения автобусов в Хабаровске 4 июня.

С 13:30 до 19:30 троллейбус №1 будет ездить от «Аэропорта» до «Дома молодежи». Также на это время поменяет схему движения автобус №21. При выезде из центра он будет съезжать с Карла Маркса на Московскую, затем на Ким Ю Чена и Ленинградскую, а после - возвращаться на маршрут.

С 13:30 до 14:00 автобусы будут объезжать перекрытые участки дорог:

- №№ 14, 19, 34 и 82 в сторону центра Хабаровска с Карла Маркса будут сворачивать на Льва Толстого, Амурский бульвар, Дзержинского и Муравьева-Амурского, а после возвращаться на обычный маршрут. В обратном направлении с Муравьева-Амурского транспорт будет проезжать по Волочаевской, Амурскому бульвару, Льва Толстого, Карла Маркса и дальше по определенной схеме;

- №29 К после Амурского бульвара будет сворачивать на Льва Толстого, а оттуда на Карла Маркса;

- №№ 56 и 61 К с Карла Маркса поедут через Льва Толстого на Амурский бульвар, Дзержинского и Муравьева-Амурского;

- №58 в сторону центра от Карла Маркса по Льва Толстого, Амурскому бульвару и Волочаевской, а в обратном направлении будут следовать по Амурскому бульвару, Льва Толстого и Карла Маркса;

- №61 С, проезжая Муравьева-Амурского, будет сворачивать на Волочаевскую, Амурский бульвар, Льва Толстого и Карла Маркса.

Следующая волна перекрытия дорог пройдет с 14:00 до 14:30. На это время произойдут изменения маршрутов движения автобусов в Хабаровске:

- №№ 14, 19, 34 и 82 в сторону центра города с Карла Маркса объезд организуют по Синельникова, улице и переулку Ленинградскому, Амурскому бульвару, Дзержинского и Муравьева-Амурского. В другую сторону с Муравьева-Амурского автобусы будут ездить по Волочаевской, Амурскому бульвару, переулку и улице Ленинградской, через путепроводную развязку на Карла Маркса;

- №29 К с Амурского бульвара будет сворачивать на переулок и улицу Ленинградскую, а потом через путепроводную развязку на Карла Маркса;

- №29 П с Карла Маркса поедет по Синельникова, улице и переулку Ленинградскому на Амурский бульвар;

- №56 - от Ленинградской транспорт будет проезжать по Ленинградскому переулку, Амурскому бульвару, Дзержинского и Муравьева-Амурского;

- №61 К от железнодорожного вокзала поедет по Амурскому бульвару, Дзержинского и Муравьева-Амурского;

- №61 С после Муравьева-Амурского свернет на Волочаевскую и Амурский бульвар, а после поедет до ж/д вокзала;

В мэрии рассказали, как будет ходить автобус №58 в Хабаровске 4 июня. С 14:00 до 19:00 его схема движения изменится при перевозке пассажиров в обоих направлениях. В сторону центра он будет съезжать с Карла Маркса на Синельникова, оттуда на улицу и переулок Ленинградский и Амурский бульвар до Калинина. Из центра города машины будут ходить от Амурского бульвара до Ленинградской и выезжать на Карла Маркса.

С 14:30 до 19:30 произойдут изменения маршрутов автобуса в Хабаровске:

- №1 Л будет ездить по схеме: ж/д вокзал - переулок Ленинградский - улица Ленинградская - Ленина - Запарина - Уссурийский бульвар - Тургенева - Ленина - Ленинградская - Серышева - Калинина - Амурский бульвар - Комсомольская - Серышева - Ленинградская - ж/д вокзал;

- №1 С будет ездить по схеме: ж/д вокзал - Серышева - Комсомольская - Амурский бульвар - Запарина - Серышева - Ленинградская - Ленина - Запарина - Уссурийский бульвар - Тургенева - Ленина - Ленинградская - ж/д вокзал;

- №№ 8, 17 и 49 с Калинина на Амурский бульвар и Волочаевскую;

- №10 с Волочаевской на Ленина, Ленинградскую, Воронежскую до автовокзала, а в обратном направлении с Воронежской на Ленинградскую, Ленина и Волочаевскую;

- №№ 14, 19, 82 в сторону центра с Карла Маркса по Московской, Ким Ю Чена, Ленинградской на Карла Маркса;

- №23 с Комсомольской на Амурский бульвар, Запарина и Серышева;

- №29 К с Волочаевской на Ленина, Ленинградскую, Синельникова и Карла Маркса;

- №29 П с улицы Карла Маркса на Ленинградскую, Ленина и Волочаевскую;

- №34 от ж/д вокзала с Ленинградской на Ленина и Калинина, а в обратном направлении с Запарина по Ленина и Ленинградской до ж/д вокзала;

- №56 с Московской на Карла Маркса и Ленинградскую;

- №61 К от ж/д вокзала по Серышева, Комсомольской, Амурскому бульвару, Запарина, Серышева, Ленинградской до ж/д вокзала;

- №61 С с Комсомольской на Амурский бульвар, Запарина, Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала;

- №71 в сторону Северного микрорайона с Запарина на Ленина, Ленинградскую и Воронежскую, а обратно - с Воронежской на Ленинградскую и Ленина до Калинина;

- №73 с Запарина по Уссурийскому бульвару на Дзержинского;

- №83 с Запарина на Ленина до Волочаевской;

- №83 П с Ленинградской по Ленина и Калинина.

Изменения 4 июня затронут и электротранспорт. С 14:30 до 19:30 изменятся схемы движения трамваев №1 и №2. Первый будет ездить от «Химфармзавода» до «Индустриально-экономического колледжа». Маршрут трамвая №2 будет пролегать от «Картонно-рубероидного завода» до «Индустриально-экономического колледжа».

В мэрии Хабаровска предупредили о том, что автобусы №52 могут приостановить движение на период проведения марафона. Уточнить информацию о расписании пассажирских перевозок и графике движения автобусов можно у диспетчера «ХМНИЦ» по номеру 45-00-56.

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