Маршруты поездок рекомендуется планировать заранее Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Хабаровске стартовали работы по ремонту дорог и подземных коммуникаций. В связи с этим некоторые улицы города закрыты для движения транспорта. Публикуем полный список перекрытий дорог в Хабаровске в 2023 году.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ В 2023 ГОДУ

Последний месяц весны близится к концу. Теплая погода в мае позволила коммунальным службам города начать работу по ремонту трубопровода и подготовку к отопительному сезону. Подрядчики приступили к укладке асфальта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В местах проведения работ ограничивают движение транспорта, из-за чего водителям приходится подстраиваться под реалии и выстраивать маршруты в обход всех препятствий.

Полный список перекрытия дорог в Хабаровске в 2023 году со сроками:

- Мельничная, от Амурской протоки до Ульяновской (до 31 мая);

- переулок Сормовский, от Тихоокеанской до Пролетарской (до 31 мая);

- Доватора, от НПЗ до Тихоокеанской (до 31 мая);

- Восточный семафор, от дома №28 до Лазо (до 31 мая);

- Западный семафор, от пустыря до Сибирской (до 31 мая);

- переулок Пилотов, от дома №8 до Кочнева (до 31 мая);

- Тихоокеанская, от Бондаря до Даниловского (до 10 июня);

- Войсковая, от Ворошилова до Активистов (до 15 июня);

- Индустриальная, от дома №4 до Балтийской (до 30 июня);

- переулок Стадионный, от Ульяновской до Мельничной (до 30 июня);

- Краснодарская, от дома №102Б/2 до Светлой (до 30 июня);

- Майская, от дома №2 до №19 (до 30 июня);

- переулок Алданский, от Краснореченской до Световой (до 30 июня);

- переулок Казарменный, от Слободской до Дальневосточного юринститута (до 30 июня);

- Гамарника, от Постышева до дома №38 на Павловича (до 30 июня);

- Гамарника, от дома №43 до Павловича (с 1 июля);

- Менделеева, от дома №1а/1 до Строительной (до 15 июля);

- Гастелло, от Айвазовского до Сунгарийской (до 31 июля);

- Фруктовая, от Федоровского шоссе до Камышовой (до 31 июля);

- Знаменщикова, от Серышева до Советской (до 31 июля);

- Каменогорская, от Верхнебазовой до Таймырской (до 31 июля);

- Партизанская, от дома №110 до Победы (до 15 августа);

- Осенняя, от Ясной до Маяковского (до 15 августа);

- Верхнебазовая, от дома №119 до Победы (до 15 августа);

- Заветная, от Воронежского шоссе до Осенней (до 15 августа);

- переулок Хорышева, от Ясной до Таймырской (до 15 августа);

- Ким Ю Чена, от дома №79 до Нагишкина (до 15 сентября).

Проезд по некоторым улицам краевой столицы будут ограничивать поэтапно по мере выполнения запланированных работ. Только на Ким Ю Чена ремонт пройдет в четыре этапа. Первый начался 15 мая и продлится до 30 июня. Он затронет участок от Дикопольцева до Московской. Второй этап продлится весь июль на отрезке от Московской до Некрасова. С 1 по 15 августа сотрудники «Теплосети» будут проводить работы от Некрасова до Ким Ю Чена, 79. На последнем этапе движение транспорта ограничат в границах улиц Дикопольцева и Нагишкина.

Ремонт дорог в Хабаровске 2023: когда откроют Тихоокеанскую

Из-за масштабного ремонта хабаровчан ждет частичное перекрытие Тихоокеанской. Работы будут продолжаться до конца октября. До этого на разных участках улицы будут вводить временные ограничения движения.

Не исключено, что летом будет закрыт проезд по Карла Маркса в районе остановки «РЭБ флота». Сейчас там ведутся работы по укладке асфальта, и движение ограничено только частично. Но учитывая, что только за 2022 год улицу перекрывали несколько раз из-за проблем с коллектором, в 2023-м ситуация может повториться.

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