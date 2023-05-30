Жутко перепуганный кричал от боли: бродячая собака напала на шестилетнего ребенка в Хабаровском крае

Мальчика после нападения собаки отвезли в больницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сильным испугом, болью и курсом уколов закончился день 26 мая для шестилетнего мальчика в рабочем поселке Майский Хабаровского края. Парень приехал вместе со своим отцом в магазин, и пока папа делал покупки, мальчик решил «сбегать к собачкам». Бездомные животные обитали на лужайке близ торговой точки, мальчик вприпрыжку двинулся к ним, но, вероятно, подошел слишком близко - в следующее мгновение одна из собак кинулась на ребенка и укусила.

Плача от испуга и боли, мальчик бросился обратно в магазин, искать защиты у отца. С того самого мгновения ребенок не хотел оставаться один - боялся. Пострадавшего отвезли в больницу и сделали укол. Теперь ему предстоит пройти еще целый курс, потому как собаки были бездомными, мало ли какую заразу пес мог занести мальчику.

Между тем видео с камеры наблюдения на соседнем здании разошлось в Сети. На кадрах видно, как мальчик выбегал к собакам, затем стремглав возвращался укушенный в магазин, а после папа что-то бросил в сторону, куда убежали собаки.

Факт нападения собаки зарегистрировали в полиции. Информацию о том, что ребенка укусили, подтвердили редакции «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровскому краю. Проверку начала и Советско-Гаванская городская прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по организации отлова и содержания безнадзорных животных. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Пока власти и правоохранители разбираются в инциденте, жители Совгаванского района ведут дискуссии в Сети. Одни недоумевают, зачем мальчик подбежал к собакам, чего хотел, а другие жалуются, что бездомных животных развелось в поселке слишком много, и ходить по улицам стало опасно. Так или иначе проблема действительно существует, и как она в итоге разрешится - никто не знает.

Нападения бродячих собак на людей стали в последнее время слишком частыми. В апреле в Снежном Хабаровского края собака вцепилась в 12-летнего ребенка. В ноге у него зияли глубокие дыры от клыков, а из ран сочилась кровь. Трагедией нападение собак стало в Оренбурге, где второклассника разодрали бездомные животные. Мальчик умер на месте.

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