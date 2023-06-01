Поддерживали жизнь через щель в окне: брошенную хозяином собаку спасли от смерти соседи в Хабаровске

Животное пыталось выбраться наружу Фото: скриншот из видео

От голодной смерти спасли собаку неравнодушные жители Хабаровска. Животное неделю сидело в запертой квартире. Исхудавшая и голодная - она тянулась к людям. Жизнь в ней поддерживала лишь щель в окне.

ВЫЛА БЕЗ ОСТАНОВКИ

Жители дома на Индустриальной не могли понять, почему по ночам они слышат душераздирающий вой. Жалобные стоны разносились по всему этажу и шли откуда-то снизу. Тогда люди решили выяснить, в чем дело, и обнаружили собаку, только рассмотреть получилось ее лишь с улицы. Тощая и оголодавшая - она смотрела на них через окно и скребла лапами по стеклу. Дверца была приоткрыта, и собака усердно пыталась протиснуться сквозь нее наружу.

Одна из женщин, проживающих в доме, не смогла пройти мимо этой ситуации. Она начала тарабанить в дверь квартиры, но ответа не было. Стало понятно - людей в доме нет, а спустя семь дней, что появляться они и не планируют.

Посовещавшись с остальными, жители подъезда стали спасать собаку от голодной смерти. Еду просовывали прямо в щель форточки. Куски мяса подносили на палочках, вилках и других подручных предметах. Кто принесет пачку корма, кто сосиску со стола. С миру по нитке. В это время другая группа соседей приступила к поискам владельца. И нашла.

Оказалось, что в квартире проживает мужчина. По какой причине он бросил питомца, неизвестно. Где находился все это время, тоже. Как оказалось, искали владельца собаки сразу двумя путями: по соцсетям и через участкового. И нашли практически одновременно.

- Сотрудники установили владельца, он оповестил, что вернулся домой. По заявлениям жильцов сотрудниками отдела №2 УМВД России по Хабаровску проводится проверка, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

ГДЕ БЫЛ, НЕИЗВЕСТНО

Была и другая версия. Источник среди волонтеров сообщил «КП» - Хабаровск», что мужчину нашли по сарафанному радио. Его личность и адрес стали известны. Сразу после этого он и объявился дома. Рассказывали даже, что сначала собаку поместила к себе соседка. Однако позже эта история не подтвердилась. Животное вызволил владелец самостоятельно. Среди зоозащитников появилось мнение, что это не входило в планы мужчины, но шумиха и огласка привлекли слишком много внимания к происходящему.

К счастью, животное смогло продержаться неделю не без помощи людей. То самое открытое окно позволило ей выжить и кормиться. Но так бывает далеко не всегда. И сделать в таких случаях практически ничего нельзя.

Сотрудники полиции просто не могут взламывать двери жильцов, как бы сильно не страдало животное внутри. Право на неприкосновенность жилища гарантировано конституцией. Нарушить его можно лишь по решению суда, или если внутри происходит преступление. За годы службы у каждого участкового есть подобные случаи.

ВХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ

Кирилл Блинов рассказал «КП» - Хабаровск», что такие ситуации случаются намного чаще, чем нам кажется. Так, в одной из квартир города кот залез на форточку. Там стояли старые двойные деревянные окна. Он прыгнул слишком высоко и провалился между стекол. Хозяйка в это время была в гостях в ЕАО и попала в больницу. Физически добраться до Хабаровска она не могла. Животное погибло, зажатое в окне, но заметили это слишком поздно. Обратились к участковому уже после смерти кота. Сотрудники полиции вызвали автовышку и извлекли тело, не проникая в квартиру и не нарушая закон.

Чтобы спасти другого кота, чья владелица погибла, полицейским потребовались часы поисков родственников. К счастью, нашелся племянник, который смог открыть жилье и вытащить животное наружу. В противном случае его жизнь тоже была бы под угрозой.

Бывают и совершенно странные случаи. Однажды в отдел полиции Хабаровска позвонили жильцы и сообщили о происшествии. К ним в квартиру с потолка капала кровь. Конечно, люди сразу подумали, что наверху произошло убийство. Участковый принял решение вскрыть квартиру, думая, что внутри происходит преступление, которое нужно остановить. В итоге оказалось, что хозяева уехали в отпуск, а в это время у них сломался холодильник. Мясо разморозилось и протухло, а жидкость потекла к соседям. Когда владельцы вернулись, они подали жалобу на сотрудников правоохранительных органов за проникновение к ним в дом.

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