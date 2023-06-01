«Работает банда живодеров»: еще четырех зверски убитых бездомных собак нашли в Хабаровске

Собак жестоко убили и выкинули в воду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Эти собаки жили на Степной, по биркам мы выяснили, что изымали для стерилизации их как раз оттуда, а вчера четверых нашли убитыми и сброшенными в озеро… У одной было вспорото брюхо и кишки валились наружу, у других различные ранения в шею. Кто это сотворил - мы не знаем, но мы обобьем все пороги и добьемся того, чтобы убийц нашли и привлекли к ответственности…». С такой историей в редакцию «КП» - Хабаровск» обратились волонтеры и зоозащитники. Накануне люди выловили из озера в районе Лучистой четыре трупа собак со следами насильственной смерти. Бездомных животных кто-то массово уничтожает, заявления в полицию уже написаны.

Убитые собаки были с клипсами в ушах, а значит, они прошли программу по отлову и стерилизации, не являлись агрессивными и не представляли угрозы людям. Но кому-то все же они помешали, от собак решили избавиться таким зверским способом - зарезать и выкинуть в воду. Волонтеры опасаются, что в городе работает целая банда живодеров.

Такие предположения выдвигаются потому, что еще один похожий случай произошел несколько дней назад в районе улицы Выборгской. Там собаку вспороли и бросили умирать. Улицы Степная и Выборгская расположены близко друг к другу, вероятно, убивали животных одни и те же люди.

- Я сегодня как депутат позвонила в полицию, заявку еще вчера давали, но никто не приехал. Сегодня следователи поехали туда. Со своей стороны я хочу написать письмо на имя мэра города и нового генерала УМВД края о том, что в городе, вероятно, орудует банда живодеров. Недавно на Выборгской собаку со вспоротым животом нашли, это недалеко от Степной, откуда и эти собаки, - говорит редакции зоозащитница и депутат Наталья Коваленко.

Сейчас волонтеры и просто неравнодушные люди пишут заявления в правоохранительные органы по этому случаю и просят как можно шире распространить информацию о произошедшем. В УМВД города Хабаровска подтвердили, что заявления от жителей поступают. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

- В полицию поступил ряд сообщений от граждан, что в озере в районе улицы Лучистая были найдены тела собак. Сотрудниками отдела полиции №6 УМВД России по городу Хабаровску по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировал происшествие Кирилл Блинов, представитель от УМВД города.

Пускать произошедшее на самотек ни волонтеры, ни зоозащитники не намерены. Они продолжают каждый день неустанно бороться за жизни невинных четвероногих.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не на жизнь, а насмерть: в селе под Хабаровском планируют массовое убийство бродячих собак

Зоозащитники в Хабаровске боятся за судьбу собак в селе Мирном(подробнее)

Голодные и агрессивные: крупных бурых медведей заметили в поселках Хабаровского края

За неделю медведи трижды заходили в населенные пункты Хабаровского края(подробнее)