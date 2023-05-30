Встреча с медведем может оказаться роковой Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

За последние несколько дней бурые медведи не один раз появлялись в населенных пунктах Хабаровского края и на дорогах. Самым громким стал случай с «Тойотой-Лексус» на 149-м километре автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино. Хищника сбили, и он набросился на железного обидчика, разорвал капот и пытался выдавить стекло, чтобы добраться до людей. Раненый, он бросил свою затею и сиганул в лес, в итоге его выследили специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» и ликвидировали.

Но это далеко не единственный случай появления среди людей медведя. По данным управления охотничьего хозяйства Хабаровского края, гималайский мишка был замечен на дачах недалеко от Черной речки - в СНТ «Стройка». Что он там делал - непонятно, вероятнее всего, искал пропитание.

Еще один случай встречи с медведем произошел в вахтовом поселке, в 90 километрах от железнодорожной станции Эльга. Это случилось 22 мая, медведя планировалось изъять. Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, рассказал редакции «КП» - Хабаровск», что несколько дней назад бурый пришел в Ванинский район.

- Местные жители сообщили, что медведь приходит в населенный пункт, никого и ничего не боится. Распоряжение на изъятие мы сделали, выехали на место и во всем разобрались, никто никого не стрелял. Стоит понимать, что сейчас начинается рыбалка, люди будут потрошить рыбу и отходами удобрять огороды, а это запах соответствующий, медведей он привлекает, - говорит Юрий Колпак.

При этом жители района опасаются, что медведи с голоду могут проявлять агрессию. По словам начальника управления, медведи не просто так приходят - если они начали заходить, например, в вахтовый поселок, то надо принять меры, чтобы их туда не влекло, а именно - убрать все помойки и свалки. Изымаются животные в крайнем случае, если они по настоящему несут опасность, не чувствуют страха и лезут в населенные пункты, проявляя агрессию.

Что делать, если встретил медведя

Обычно медведи выходят из зимней спячки в конце апреля. Весной эти хищники особенно опасны, так как голодны после сна. Человека медведь может воспринимать не как добычу, а как соперника в поиске пищи, то есть проявлять агрессию в ягодниках или на реке. Специалисты региональных МЧС дают несколько рекомендаций о том, как вести себя, если встретили медведя.

Косолапые приходят к людям за едой Фото: Правительство Магаданской области

Прежде всего, передвигаться по лесу стоит громко, с пением, звоном или даже с колокольчиками. Медведи не любят сюрпризы и неожиданности, и с испугу могут броситься. Ходить лучше всего группами - большое число людей отпугивает этого крупного хищника. Не стоит брать с собой в лес необученных собак, они могут привести медведя аккурат в лагерь к людям, двигаться лучше всего по открытой местности, избегать высокой травы.

Отпугнуть медведя можно громкими хлопками, звоном металлических предметов, криками и сигнальными ракетами. Ни в коем случае нельзя приближаться к медвежатам, потому что однозначно где-то рядом будет разъяренная мать. Если же медведь был замечен вдалеке, то стоит аккуратно покинуть место.

Стоит помнить, что раненый медведь особо опасен. Спиной к хищнику лучше не поворачиваться, а уходить, только пятясь. Нельзя также убегать от медведя, но при этом всегда стоит воспринимать его как свирепого хищника.

Можно ли употреблять в пищу медвежатину

Уже много лет подряд специалисты Роспотребнадзора предупреждают жителей, что категорически нельзя употреблять в пищу дикое мясо, не прошедшее анализы. Медведи по большей части заражены трихинеллезом. Это паразитарное заболевание, которое может передаваться через мясо дикого зверя. Последствия заболевания тяжелые, вплоть до летального исхода.

Несколько дней назад на одном из региональных телеканалов Колымы Андрей Лебедев, руководитель управления ветеринарии и племенного животноводства Магаданской области, сообщил, что почти все медведи в регионе заражены трихинеллезом. Есть мясо животного нельзя, пока оно не подвергнется проверке в лаборатории.

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