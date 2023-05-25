Медведя ликвидировали: напавшего на «Лексус» хищника нашли и застрелили в Хабаровском крае

Медведь был ранен и агрессивен, его пришлось застрелить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» все же выследили напавшего на «Тойоту Лексус» медведя в тайге. Животное было решено ликвидировать, медведь был серьезно ранен, из-за чего проявлял сильную агрессию, и представлял опасность. Бурого застрелили, об этом редакции «КП» - Хабаровск» сообщили в самом учреждении.

Ситуация с медведем, поднявшая «на уши» не один регион за последние два дня, произошла в Хабаровском крае 23 мая. На 149 километре трассы «Хабаровск - Лидога - Ванино» машина сбила медведя, разъяренный хищник решил показать свой гнев и набросился на «Тойоту Лексус». Он запрыгнул на капот и стал рвать его, потом попытался выдавить лобовое стекло и добраться до людей. К счастью, он их так и не обнаружил - людей скрыли сработавшие подушки безопасности. После тщетных попыток уничтожить железного врага, медведь убежал в лес.

Уже на утро 24 мая в сети появилась информация о том, что медведь тот, якобы, помер, а труп нашли люди. Однако это опровергли в ФГБУ. Сегодня паблики начали публиковать уже новый видеоролик с трупом медведя и писали, что это как раз тот самый, который напал на «Лексус». Эта информация тоже не нашла своего подтверждения, в «Заповедном Приамурье» ее опровергли и рассказали,что видеоролик не имеет отношения к этому медведю, и что по следам бурого идет специалист с собакой. Он то и нашел мишку, но тот оказался серьезно ранен и агрессивен.

Специалисты не знали, в каком состоянии обнаружат медведя, если бы его раны были не серьезными, то бурый мог запросто их залечить, учитывая, что эти животные живучие, а свертываемость крови у них хорошая. Однако решение было принято, медведь убит, история закончилась.

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