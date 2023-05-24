Разъяренного зверя ищут: власти опровергли слухи о гибели напавшего на машину медведя на трассе в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Нанайского района Хабаровского края опровергла информацию о том, что сбитый на трассе медведь найден погибшим. На место выезжал главный специалисты по охране природы Юрий Ваньков, он сообщил, что после ЧП хищник ушел в лес. Сейчас на месте работают сотрудники «Анюйского национального парка», они осматривают территорию происшествия и ищут раненого медведя.

- В настоящее время на месте происшествия находятся специалисты «Анюйского национального парка» с целью осмотра местности и местонахождения животного. Распространяемая информация в социальных сетях, о том, что медведь найден на трассе мертвым - не подтвердилась! Администрация района, просит жителей района доверять данным только из проверенных источников! - сообщили в администрации района.

Происшествие случилось накануне днем, автомобиль «Тойота Лексус» сбил выскочившего на трассу медведя. После того, как хищник слетел с капота, поднявшись, он догнал остановившуюся машину и попытался уничтожить ее. Медведь зашел спереди и прыгнул на капот, он рвал металл и выдавливал лобовое стекло. От когтей и клыков зверя людей спасли подушки безопасности. Они сработали во время удара и скрыли людей от глаз хищника. После того, как бурый серьезно поломал машину. он убежал в лес.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.