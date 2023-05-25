«Мы идем по его следу»: специалисты опровергли фейк о гибели медведя, напавшего на «Лексус» в Хабаровском крае

Медведя пока не нашли, но специалисты продолжают слежку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети разошлись видеоролики о якобы найденном мертвом медведе в Хабаровском каре. Паблики утверждают, что это тот самый хищник, который несколько дней назад был сбит на трассе. Тогда, люди из «Лексуса» едва не стали жертвами зверя - он в ярости накинулся на машину, рвал капот и пытался выдавить стекло, чтобы добраться до тех, кто был внутри. Информация оказалась недостоверной, именно того медведя все еще выслеживают. Об этом редакции «КП» - Хабаровск» сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

- Наши специалисты тропят, по его следам идут, вот буквально две минуты назад я разговаривала с начальником отдела охраны окружающей среды. Он лично с собакой сейчас прочесывает территорию. Пока по следам не видно, чтобы он был сильно-сильно ранен, крови нет, он спокойно передвигается, лежит. Пока трупа никакого он не нашел, - сообщила редакции Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

О мертвых медведях не сообщалось

Как отметили в учреждении, информация о том, что это именно тот медведь - не подтверждена. Видеоролик, гуляющий по чатам, мог быть сделан где угодно, пока о новых инцидентах с медведями специалисты не получали. Работа по отслеживанию именно того самого медведя все еще продолжается.

Когда хищника все же найдут, то никаких мер принимать по его изъятию не будут. Специалистам сейчас важно удостовериться, что он выжил, и что нет серьезных травм. Медведя никто трогать не будет, эти животные быстро восстанавливаются, у них хорошая свертываемость крови, если раны не сильные, он сам их благополучно залечит.

Как медведь напал на «Лексус»

ЧП с медведем произошло 23 мая на 149 километре трассы «Хабаровск – Лидога - Ванино». По сообщению очевидцев люди ехали со стороны Хабаровска на «Тойоте Лексус». Неожиданно перед капотом выскочил бурый медведь, он перепрыгнул через ограждение и рванул под машину. Затормозить не удалось, медведя сбили. Хищник смог подняться после удара о машину и шатаясь бросился к остановившемуся Лексусу. Зайдя в перед авто он запрыгнул на капот и стал яростно рвать металл, а затем давить лобовое стекло, чтобы достать людей. К счастью, их было не видно из-за сработавших подушек безопасности и медведь, бросив попытки, убежал в лес.

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