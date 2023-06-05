Оревуар, дурачок: милая француженка Марго оставила мужчину из Хабаровска с пустым кошельком и разбитым сердцем

Милое общение с девушкой из французского городка Бордо оказалось фальшью Фото: предоставлено редакции героем публикации

- Доброе утро, солнышко! Как день? Что на завтрак? Я сегодня кушала блинчики вкусные.

- Привет, сахарная, все отлично, на завтрак пельмешки, и в путь на работу.

- А кем ты в детстве мечтал стать, когда вырастешь? Я вот хотела в космосе побывать. Но не сбылась мечта, вестибулярный аппарат не позволил пойти в космонавты. Зато с помощью крестного теперь зарабатываю на бирже деньги большие.

… Примерно так каждый день на протяжении нескольких недель начиналась переписка Дмитрия* из Хабаровска и Марго* из французского городка Бордо. Рядовой айтишник тогда и предположить не мог, что, познакомившись с девушкой в интернете, он попадет в коварные сети мошенников.

Схема до боли простая - красивая девушка знакомится с парнем из глубинки, влюбляет в себя по переписке и беседам, постепенно втирается в доверие и иногда ненавязчиво так хвастается своими возможностями и дорогими вещами, а затем предлагает помочь с заработком в Сети через «своих».

ЕЛЕ УЛОВИМЫЙ ПРИВКУС ФАЛЬШИ

Казалось, Марго милая и общительная, она могла беззаботно болтать о путешествиях, рассказывать о своей семье и крестных, мечтать о том, как вместе с Дмитрием они поедут в отпуск, представлять их историю любви во всех романтических подробностях.

В сообщениях она не стеснялась говорить мужчине слово «мой» или невзначай бросать фразы типа: «Ты у меня такой хороший», или «Ты у меня там не голодный, покушал?». Всегда интересовалась самыми разными деталями, спрашивала про работу, мечты, планы. Не влюбиться в такую было, наверное, невозможно. Но что-то все же смущало Дмитрия во всей этой истории, был в этом флирте еле уловимый фальшивый привкус…

- Я как буду кушать, тебе потом скину стейк, какой заказала. Ты не устал у меня еще?

- Нет, с тобой интересно

- Блин, мой хороший, это очень приятно! Я тебя расслабляю, так сказать? Блин, как же приятно. На самом деле круто, когда есть собеседник, с которым можно поговорить обо всем и взять что-то для себя.

В ИГРУ ЗАХОДИТ КРЕСТНЫЙ

В потоке сообщений Марго то и дело упоминала своего успешного и крутого крестного отца Олега. Она рассказывала, что сама выбрала его на этот важный для нее «пост», о том, какой он умный человек, и как сильно помогает ей зарабатывать на криптовалютной бирже. Иногда она просто присылала фотографию из новой машины, провоцируя на вопросы Дмитрия, а затем рассказывала, что это именно Олег помог ей открыть на бирже сделку, посоветовал, что и как делать, и в итоге она заработала 2,5 тысячи долларов за одну лишь сделку.

Глядя на такой дикий успех девушки, Дмитрий волей-неволей тоже начал задумываться о легком заработке, а тут и сама Марго подняла тему и однажды вдруг предложила договориться за Дмитрия с Олегом, чтобы тот научил хабаровчанина зарабатывать на бирже. Мужчина, конечно, согласился. И возлюбленную хотел порадовать, и желание подзаработать взяло верх.

РЫБКА КЛЮНУЛА, ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Уже после того как Дмитрий попался на крючок Марго, началась активная работа мошенников. Сначала договорились созвониться с самим Олегом. Тот рассказал Диме о тонкостях этого «мощного» бизнеса и предложил переговорить еще с одним человеком - Владимиром. Он якобы очень занятой, но с парнем Марго обязательно пообщается, и такую возможность упускать ни в коем случае нельзя. В разговоре Олег без конца говорил, что Владимир - важный и занятой человек, что поговорить с ним - это величайшая возможность для новичка на бирже. И даже советовал, чтобы Дмитрий обязательно слушал и делал ровно так, как говорит Владимир, тогда успех гарантирован.

После «обработки» Олегом, а затем и Владимиром, Диму подвели к тому, что необходимо перевести деньги, чтобы купить валюту. Парень слушался беспрекословно. Перевел деньги, куда сказали, и в итоге остался без гроша в кармане…

Сумма была не очень большой - около 85 тысяч рублей. Более обидным во всей этой истории оказалось то, что «возлюбленные» долго общались на личные темы, о будущем, строили совместные планы, делились радостями, утешали друг друга, если было плохое настроение, а в итоге все это оказалось обычной игрой, предательством.

Конечно, после того как мужчина перевел деньги, все связи оборвались. Уже после он стал все выяснять. Узнал, что перевод совершен вовсе не за границу на биржу, а на обычный счет физического лица, в Россию.

Марго оказалось обычной мошенницей Фото: предоставлено редакции героем публикации

МАРГО ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ГОРОДКА БОРДО

Дмитрий уже после обмана стал анализировать и понял, что не обращал внимания на очевидное: отвечала Марго исключительно после 16:00, как по сценарию писала три голосовых сообщения, никогда не обращалась по имени, называла «солнышко» или «мой хороший», как будто это была просто рассылка или шаблон. Сообщения эти никак не были связаны, например, с отправленным Димой накануне ночью вопросом девушке. Сложилось впечатление, словно она не читала чат с ним.

- Плюс резкий переход от ее детских мечтаний стать космонавтом к заработку на акциях SpaceX. Впрочем, я не придал вовремя этому особого значения, - говорит Дима.

А еще персонализированный ответ на свое сообщение он получал только через полчаса, хотя диалог шел сию минуту. Дима сложил два плюс два. А уже потом пошел писать заявление в полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту произошедшего заведено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование ведется, а жителей просят быть предельно внимательными и не доверять тем, кто предлагает легкий заработок.

- Потерпевший на сайте знакомств вел переписку с девушкой, которая представилась жительницей французского города Бордо. Собеседница довольно быстро повернула разговор в финансовую плоскость. Она сказала, что ее крестный отец занимается торговлей на криптовалютной бирже, и предложила получать гарантированный высокий доход. Заявитель согласился и перевел денежные средства якобы на специальный счет. Полицейские установили, что счет открыт в российском банке на физическое лицо, - так прокомментировали в УМВД России по городу Хабаровску.

… Страница Марго с сайта знакомств и из социальных сетей была удалена. Дозвониться до Олега и Владимира было уже невозможно, ровно в полночь карета превратилась в тыкву.

*Имена изменены

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