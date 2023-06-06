«Броники взяли? Погнали!»: об одном дне из жизни магаданских волонтеров в зоне СВО сняли кино

Команда создателей фильма провела четыре дня с волонтерами в зоне СВО Фото: Игорь Дадашев

«- Броники взяли?

- Да, да, да, четыре штуки. Поехали.

- Готов к завтрашнему выезду?

- Готов…»

Еще совсем недавно они и не подозревали, что вот такие диалоги - про бронежилеты и отправку «за ленточку», станут совершенно обычным делом, а каждый новый день будет начинаться с подготовки выезда в ту самую зону боевых действий. К оказанию помощи бойцам СВО на Колыме относятся с особым трепетом, люди несут в пункты сбора порой последнее, чтобы ребята там знали, что о них заботятся, участие принимают даже дети - рисуют открытки, пишут письма, просят вернуться живыми. Сортируют все это, собирают и везут на передовую не кто иной, как волонтеры. Их миссия важна - парни там очень ждут бесценные посылки из дома.

Бойцы считают волонтеров своими братьями и говорят, что работа их тоже рискованная - они точно такие же участники спецоперации. Чтобы отметить труд неравнодушных добровольцев Колымы, сняли короткометражный фильм - один день из жизни волонтера.

Над фильмом работали Александр Пирадов из Красноярска и Игорь Дадашев, колымчанин. Авторы картины имеют актерское образование, опыт работы в театре и на телевидении. Съемки начались в Ждановке, команда провела с волонтерами несколько дней и отсняла немало рабочего материала. Монтировали фильм уже после поездки.

Создатели фильма о работе волонтеров Фото: Игорь Дадашев

Настоящая жизнь именно там…

Эта картина - реальная жизнь волонтеров. Рабочий день у них начинается засветло, а заканчивается глубокой ночью. За день они преодолевают сотни километров, привозят груз бойцам, отдают и отправляются дальше. Нередко в пути попадают в опасные зоны и ситуации, бывает страшно, но все это уходит, когда волонтеры видят счастливые лица парней, получивших посылки из дома.

- Там настоящая жизнь. Там все друг друга зовут братьями, они другие, их СВО изменила. Когда мы с Сашей уехали оттуда и только-только вышли из поезда в Ростове, то одновременно сказали вслух: «Я хочу обратно», - говорит Игорь Дадашев.

О съемках фильма редакции «КП» - Хабаровск» рассказал Игорь Дадашев. Колымчанин впервые побывал в зоне СВО и теперь твердо намерен вернуться туда снова в качестве волонтера. Колымчанин понимает, что это важно и нужно. Взять в руки автомат он не может, как бы ни хотел этого, обстоятельства и долг пока не позволяют.

- Мы пробыли там несколько дней, жили в Ждановке и ездили в такие пункты, как Розовка. Красная поляна, Старомалиновка, Любимовка, Новотроицкое, Волноваха, Новоандреевка. Кириловка и Федоровка. Рабочий день у нас, как и у волонтеров, длился по 18-20 часов, спали по четыре-пять часов в сутки, потому что долго добирались из пункта в пункт.

Для ребят в зону СВО везут много груза Фото: Игорь Дадашев

Волонтеры оставляли грузы бойцам, отдавали ребятам адресно, потому что заказы на оборудование, например, оформлялись индивидуально. Кому-то семьи отправляли домашнее печенье, конфеты, обмундирование, и волонтеры везли, зная, что не доставить - нельзя. Они ждут.

- Я там встретил нескольких ребят, с которыми раньше работал, эти встречи были очень эмоциональными и волнующими - для меня и для них. Там, за ленточкой, жизнь, и я туда вернусь, может быть, корреспондентом, волонтером, но поеду обязательно, летом, когда буду в отпуске.

Четыре дня работы в полевых условиях

За четыре дня командировки команда отсняла шесть часов материала, вышедший фильм - первый, короткометражный, в планах - снимать еще. Как говорит Игорь Дадашев, концепция, режиссура - работа Александра, текст и съемки их общие, закадровый текст и монтаж - тоже Александра.

На кадрах картины настоящие события, настоящая работа и реальные эмоции людей, их простые разговоры, улыбки, переживания. Вот водители обсуждают маршрут, а тут парни уже выгружают коробки, садятся в машину и «рвут когти» дальше. В каждом пункте их знают в лицо, встречают радостно и не хотят отпускать. И все там как-то иначе…

Колыма трепетно относится к сбору гуманитарки для бойцов Фото: Игорь Дадашев

Игорь Дадашев говорит, что люди, которые ежедневно рискуют своими жизнями, наши бойцы, они словно становятся другими. У них особое чувство - готовность идти до конца, патриотизм. Конечно, каждый из них хочет побывать дома, встретиться с родными, обнять их, но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что Родина в них нуждается, а семьям и землякам остается только поддерживать их, верить и ждать домой.

… Фильм открывал первый областной форум, посвященный работе волонтеров - «Мы вместе - Колыма». После показа на сцену поднялись представители органов власти региона, в том числе губернатор Сергей Носов, и поприветствовали участников.

Глава региона подчеркнул, что колымские волонтеры вносят существенный вклад в общее дело победы в СВО, и цель форума - решить проблемы и вопросы, которые возникают в работе добровольцев. Для волонтеров устроили даже практические занятия - участники разбились на группы и отрабатывали ситуации, с которыми каждый день сталкиваются. А еще волонтеры делились опытом, показывали, как плетут маскировочные сети, изготавливают носилки для раненых, именные браслеты и многое-многое другое.

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