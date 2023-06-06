Наталья стала первой дальневосточницей, победившей в конкурсе. Фото: личная страница Натальи Оскар в соцсетях.

Долгие недели подготовки, стертые в кровь от высоких каблуков ноги, тонны косметики и вот главная корона конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира-2023» оказалась на голове хабаровчанки Натальи Оскар. На конкурсе она представляла весь Дальний Восток и стала первой абсолютной победительницей из региона.

Дальневосточница покорила всю Россию. Фото: предоставлено Дарьей Пятницкой.

Кто такая «Миссис России-2023» Наталья Оскар?

Натали Безматерных-Оскар – преподаватель английского языка, «Королева Fashion Дальнего Востока-2019», исполнитель и автор песен. Так о себе Наталья рассказывает в соцсетях. Помимо этого, известно, что она замужем за 45-летним хабаровским бизнесменом Романом Безматерных и воспитывает дочь Монику. Еще у семьи есть собака Лева.

- Как я рада, что моя доченька начала ходить в церковь. И молитву выучила, и так ей там нравится. Настоящее благословение, - с теплом пишет Наталья в соцсетях о своей дочери Монике.

Наталья с любимым мужем и дочерью. Фото: личная страница Натальи Оскар в соцсетях.

Немало времени Натали отдает творчеству. Сама пишет и исполняет песни. Например, для конкурса «Миссис Россия мира – 2023» она написала гимн «Я твоя миссис Россия», чем покорила всех членов жюри. Ее творческий номер даже открыл финальный день конкурса красоты. На популярных музыкальных платформах можно найти песни Натали – «На Оскар», «Любовь и поцелуи», «Ты любишь диско» и «Просто ты мимо». Все в более танцевальном жанре.

В соцсетях Натали делится не только своим творчеством, но и семейными фотографиями, нередко с отдыха у моря, и кадрами с модных фотосессий. «Миссис России-2023» прекрасно выглядит – у нее точеная фигура (Натали постоянно ходит в спортивный зал), белоснежные кудри, как у голливудских див, большие губы, которые хабаровчанка любит подчеркивать яркой помадой и вздернутый носик. Хабаровчанка предпочитает яркие наряды с перьями, стразами и щедро дополняет образ украшениями.

Кроме того, Натали занимается благотворительностью. Например, исполняет заветные желания детей с ограниченными возможностями здоровья, чем тоже делится со своими подписчиками.

«Миссис Россия мира – 2023»

На главный конкурс для замужних женщин Наталья отправилась с еще четырьмя хабаровчанками. Возглавила делегацию «Третья вице-миссис Россия Европа - 2022», организатор дальневосточных конкурсов красоты Дарья Пятницкая.

Самый волнительный момент – объявление гран-при. Фото: предоставлено Дарьей Пятницкой.

- Натали Оскар стала абсолютной победительницей конкурса «Миссис Россия мира – 2023» и первой со всего Дальнего Востока, взявшей такую высокую награду. Все девочки проделали огромную работу, было много тренировок. И наша команда сразу показала себя, как самая сильная, что подтвердилось, когда четыре из пяти наших финалисток взяли номинации и главный приз, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Пятницкая.

В конкурсе костюмов хабаровчанка блистала в королевском платье. Фото: предоставлено Дарьей Пятницкой.

Конкурс традиционно состоял из нескольких этапов – один из которых творческий. Специально для него талантливая Натали написала песню «Я твоя миссис Россия». В песне хабаровчанка поет: «Я твоя миссис Россия, моя страна – моя сила. И мы с ней едины, это навсегда». Эти патриотические строки не оставили равнодушными членов жюри, которые вручили гран-при конкурса Натали. Послушать песню можно по ссылке.

Для обложки своей песни «Я твоя миссис Россия» Наталья выбрала очень патриотичное фото. Фото: личная страница Натальи Оскар в соцсетях.

- Моя страна – моя сила. Спасибо, что были со мной, верили в меня. Это наша победа! – написала Натали в соцсетях после получения главного приза.

Что же дает победа, помимо шикарной короны и звания? Теперь Наталья Оскар может отправиться на любой из международных конкурсов красоты. А это уже совершенно новый уровень для хабаровчанки.

Наталью (в центре) на конкурсе поддержала «Третья вице-миссис Россия Европа - 2022» Дарья Пятницкая (слева). Фото: предоставлено Дарьей Пятницкой.

Вскоре Натали вернется в Хабаровск, но уже не только в статусе счастливой жены и матери, но и самой красивой и талантливой замужней женщины, и обладательницы титула «Миссис России-2023».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Дальневосточная красота: Наталья Оскар из Хабаровска завоевала титул «Миссис Россия-2023» в Москве (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самое главное - слушать себя»: хабаровчанка с эффектной внешностью попала в топ самых красивых замужних женщин России (подробнее)