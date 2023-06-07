«Там река с сильным течением…»: 11-летний ребенок бесследно исчез на Хору в Хабаровском крае

Последний раз мальчика видели в поселке Хор, но быть он может и в Хабаровске Фото: ДПСО "Лига Спас"

Уже третьи сутки никто ничего не знает об 11-летнем мальчике – Максиме Дудакове. Ребенок исчез еще 4 июня, с тех самых пор о нем нет никаких вестей. Куда мог деться Максим, что с ним случилось, жив ли он – эти вопросы пока остаются без ответов. Ориентировку на поиски мальчика опубликовал ДПСО «Лига Спас».

Последний раз ребенка видели в поселке Хор, Хабаровского края. На Максиме в день исчезновения был надет черный спортивный костюм и черные кроссовки. Особых примет, по которым ребенка можно было бы безоговорочно узнать, нет. Обычный мальчик, худощавый, рост около 144 сантиметров, глаза карие, а волосы русые. Отряд просит всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о мальчике, позвонить по телефону 8 914 167 37 77.

Поселок Хор находится в 80 километрах от Хабаровска, но мальчик вполне мог добраться до города, в поселке живет около 10 тысяч человек, можно казать, что все друг друга знают, по крайней мере, в лицо. Как рассказали «КП» - Хабаровск» местные жители, пропасть на Хору особо негде, если только дети не удумали сходить одни на речку, там очень сильное течение.

- Тут река очень мощная, у нас были случаи, когда дети уходили небольшой компанией, купались и тонули. Будем надеяться, что с этим ребенком все в порядке, и он найдется живым и невредимым, - говорит Анна, жительница поселка.

Мальчика продолжают искать, пока на информационный поиск никаких откликов не поступало. Кроме Максима Дудакова в Хабаровском крае ищут еще и подростка. 17-летняя Наталья Пальченкова пропала еще 25 мая, в районе остановки Большая в Хабаровске. Особые приметы девушки - яркие красно-оранжевые волосы.

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