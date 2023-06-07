«Нашу Бусинку уже не вернуть»: семья из Комсомольска обвинила врачей в смерти их годовалой дочки

Родители больше никогда не увидят свою малышку Фото: предоставлено редакции Ириной Блинниковой

У годовалой Риты из Комсомольска-на-Амуре было все: любящие родители, заботливые бабушки, игрушки и внимание. Совершенно здоровый с виду и активный ребенок развивался, учился стоять на ножках и вот-вот должен был произнести первое слово. Один роковой день изменил все: девочка погибла от внезапного приступа диабета. Никто и не подозревал о диагнозе, несмотря на регулярный осмотр в поликлинике. В одночасье семья лишилась своего главного сокровища, своей маленькой Бусинки. Так принято было называть дома Риту.

«ВСЕ В ПОРЯДКЕ, АНАЛИЗЫ В НОРМЕ»

Девочка буквально купалась во внимании, часто ездила к обеим своим бабушкам. Мама Зинаида и папа Илья жили в Комсомольске, но часто возили внучку к бабушке по маме. Она живет в селе имени Полины Осипенко. Там же у девочки и была прописка и прикрепление к местной поликлинике.

Как рассказала бабушка, осмотр у педиатра Рита проходила регулярно. Как положено, брали и кровь на анализы, и ставили прививки, все по графику. Семье говорили, что малышка полностью здорова. Но когда девочке исполнился год, мама стала замечать странное: у Риты начали выпадать волосы. Встревоженная Зинаида водила ребенка в больницу. Нашли лишь небольшую анемию. Сказали: «Витаминки пропейте и железо, все пройдет». Действительно, волосы перестали выпадать, и семья уже выдохнула, как нежданно для всех через два месяца случилось худшее.

- Зинаида поехала погостить в село вместе с Ритой. 17 мая она мне позвонила и сказала, что дочка теряет зрение, ее рвет, она с трудом ползает. 18 мая в поликлинике был «День здорового ребенка», принимали только по плановому осмотру. Поэтому они пошли в больницу 19 мая. Там им и сказали, что Рите плохо из-за манки, которой кормили внучку. Сказали, что у нее небольшое обезвоживание, и надо просто пить больше воды. Нам это уже показалось странным. Кровь все-таки взяли на анализы и отправили невестку домой, - рассказала «КП» - Хабаровск» бабушка Риты со стороны папы Ирина Блинникова.

Через несколько часов врачи вновь связались с семьей. Со слов Ирины, сказали, что у девочки слегка повышен сахар, но ничего критичного. Маме предложили при желании понаблюдаться в больнице, но врач смог бы заняться ребенком только в понедельник. Зинаида подумала, что раз ничего страшного с ребенком нет, они придут в больницу уже к понедельнику. Выходные проходили гладко, Рите стало лучше. Во всяком случае, так казалось.

20 МИНУТ

Вновь приступ случился к вечеру воскресенья. Около 17:00 Рите стало очень плохо, малышка задыхалась и не двигалась. Мама в шоковом состоянии позвонила в скорую.

- Нам говорили, что нет машины, что доехать пока не могут. В итоге Зинаида позвонила дяде, он сорвался и ринулся к ним. Через 40 минут после приступа поехали в больницу. По дороге им встретилась карета скорой, которая ехала совсем по другому адресу.

Врачи поняли, что ситуация критическая, ребенок уже впал в кому. Медики начали реанимацию. Как рассказала Ирина, кислородную маску искали всей больницей по разным кабинетам. Девочке что-то вкололи, поставили капельницу, взяли кровь. Ребенка подключили к ИВЛ.

- Я с ужасом вспоминаю те часы. Ее ручки раздуло от уколов, ничего не помогало. Нам даже не рассказали, что конкретно ей ставят, какие препараты. Было принято решение вызывать вертолет в Хабаровск.

Однако до краевой столицы семья так и не добралась. Вертолет за девочкой прилетел к 20:00, в это время она уже еле дышала. Как рассказала бабушка, внучку отключили от капельницы и сняли ей маску, и мама несла ее на руках до транспорта. Их перевезли до Комсомольска к 22:00, новую капельницу поставили лишь в воздухе.

Врачи начали повторную реанимацию. Около двух ночи из палаты вышел медик с ужасающей новостью: Риты больше нет.

Справка о смерти Фото: предоставлено редакции Ириной Блинниковой

НЕ МОГУТ ОСОЗНАТЬ

Шокированные родители не могли поверить в происходящее. Со слов бабушки, уже тогда врач сказал им, что ребенок погиб из-за халатности врачей.

На следующий день родственники узнали, что случилось. Им выдали заключение: Рита погибла из-за диабета первой степени. Она впала в кому из-за резкого приступа, показатель глюкозы в крови был на отметке в 25 (при норме в 5,5). К чувству глубокого горя примешался бесконечный гнев. Оказалось, что диабет был у девочки уже минимум три месяца, и за это время никто из врачей его не находил.

Свидетельство о смерти Фото: предоставлено редакции Ириной Блинниковой

Только тогда стало известно, что диабетом Рита болела уже три месяца Фото: предоставлено редакции Ириной Блинниковой

- После похорон мы отправились в больницу в селе Полины Осипенко. Мы хотели посмотреть на документы и анализы, которые у Риты брали в пятницу. Врачи в Комсомольске объяснили, что такой тип диабета можно выявить на ранних стадиях, но нам никто ничего не говорил. Мы и не знали. Доверяли врачам, мы же не медики.

Однако в поликлинике, по словам бабушки, стали происходить загадочные исчезновения документов. Сначала им не выдавали карту, говорили, что нет в регистратуре. Потом отказывались предоставлять копию. В итоге, когда документ не без ругани отдали, в нем не оказалось ни слова о действиях врачей при реанимации 21 мая: нет записей, какие препараты вкалывали Рите, когда она лежала на кушетке под ИВЛ. Зато были анализы крови за 19 мая, написанные от руки. По этой бумаге оказалось, что в тот день сахар в крови девочки уже был на показателе выше шести.

Уже после смерти девочки родители узнали о ее анализах

- Мне стали доказывать, что это норма и ничего страшного, никакого диабета у нас не было. Я сказала, что в морге нам отдали бумагу, где четко написан диагноз Риты, от которого она и умерла. Врач стала спорить со мной, говорить, что такого просто не может быть, а я все вру.

«МЫ ХОТИМ СПАСТИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ»

Сразу после этих слов медика семья отправилась к следователям. Они написали заявление, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы. Родственники считают, что потеряли ребенка из-за халатности врачей, и намерены это доказать.

- Мы понимаем, что нашу Бусинку уже не вернуть, но мы хотим сделать хоть что-то. Привлечь к ответственности виновных и спасти других детей. Мы даже согласились на эксгумацию, хотя для нас это очень травмирующее событие.

Маленькая Рита Фото: предоставлено редакции Ириной Блинниковой

Ирина рассказала, что знакомые завалили их рассказами о таких же случаях. Жители села уверены, что тоже становились жертвами местных медиков: сталкивались с ошибочными диагнозами, прописанными препаратами от других болезней. Даже были смерти при родах. Пока достоверных доказательств этому нет, только рассказы. Никто из столкнувшихся с такими случаями в правоохранительные органы еще не обратился.

- Я до сих пор не могу смириться, что никто не будит по утрам, что не слышу ее. Каждый день мне кажется, что она просто уехала погостить к бабушке, что она жива. Это очень тяжело, - говорит мать девочки.

«КП» - Хабаровск» обратилась в минздрав за комментарием. В министерстве здравоохранения Хабаровского края выразили соболезнования семье погибшей девочки и отметили, что окажут содействие следственным органам в выяснении всех обстоятельств трагедии. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий этой страшной трагедии.

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