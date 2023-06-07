Кадры с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Ужасным происшествием запомнится жителям Хабаровского края 7 июня. Примерно в 18:20 на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре с дороги в кювет вылетел гигантский грузовик марки Renault T. За рулем был мужчина 1979 года рождения.

Мужчина погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

- Водитель, управляя транспортным средством автопоезда в составе седельного тягача марки Renault T с полуприцепом, двигаясь в направлении от села Лидога в сторону Комсомольска-на-Амуре, не справился с управлением, после чего совершил выезд за пределы проезжей части со съездом в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой помощи, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Кадры с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Пока не ясно, что стало причиной страшного ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Кадры с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

Напомним, 6 июня в Хабаровске пьяный водитель вылетел на остановку общественного транспорта, где сбил женщину, которая погибла на месте.

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