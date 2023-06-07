Знал, что машина сломана, но все равно напился и поехал: водитель насмерть задавил женщину на остановке в Хабаровске

Женщина мгновенно скончалась под колесами Mark II Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Появились все подробности смертельной аварии на остановке Хабаровска. Авария на «Спутнике» произошла 6 июня около 19:00. Водитель «Тойота-Марк» снес ограждение, вылетел на пешеходов и задавил насмерть ожидавшую автобус женщину.

Очевидцы ДТП не понимали, как вообще произошло столкновение. По их словам, за доли секунды ровно ехавший автомобиль развернуло на 180 градусов и вынесло на обочину. Позже они увидели лишь тело пострадавшей под колесами и лужи крови вокруг.

После проверок и экспертиз причины происшествия стали понятны. Оказалось, что на колесе машины была грыжа. Она лопнула ровно на полпути во время движения по Краснореченской. 54-летний владелец транспорта прекрасно знал о неисправности, колесо уже давно подводило его. Он решил не обращать внимания на шину и не ездил в сервис, хотя по закону не имел права ездить с грыжей на резине.

Это не стало единственной причиной случившегося. Сотрудники ДПС проверили водителя на месте аварии. Алкотестер нашел в организме более миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Норма же составляет 0,1 миллиграмм. Это значит, что водитель серьезно напился до поездки. В зависимости от веса и роста мужчины это была примерно одна бутылка водки или несколько литров другого алкогольного напитка.

- Сотрудникам он также объяснил, что знал об опьянении и умышленно сел за руль. Также пояснил, что превысил скорость движения автомобиля в пути, - рассказала «КП» - Хабаровск» инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

Автомобиль вынесло за забор Фото: Telegram/@khabarovsk_transport

Сам момент столкновения мужчина запомнил нечетко. Колесо с грыжей лопнуло, и машину развернуло. Автомобиль отнесло вправо на забор. Там находятся сразу две остановки: автобусная и трамвайная. Транспорт пробурил обе, снеся ограждение на трамвайных путях. Он наехал на людей, большинство из которых успели убежать. Под колесами же оказалась 57-летняя женщина. От сильного удара и веса автомобиля, она скончалась на месте. Медики уже не могли спасти пострадавшую.

С головы пострадавшей слетел платок Фото: Telegram/@khabarovsk_transport

Позднее выяснилось, что это не первый проступок водителя. 28 февраля 2023 года его уже задерживали. На данный момент он проходит обвиняемым по уголовному делу за неповиновение сотруднику полиции. Теперь же его могут ждать два суда вместо одного.

- Следственное управление проводит проверку по статье о нарушении водителем в опьянении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

«Тойтоту» отвезли на штраф-стоянку, а мужчину задержали. Других пострадавших в аварии нет. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы за ДТП на остановке и штраф за неповиновение полицейскому.

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