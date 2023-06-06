Пьяный гнал по оживленной дороге: в ГИБДД Хабаровска раскрыли подробности смертельного ДТП на «Спутнике»

Виновник смертельного ДТП в Хабаровске оказался пьян Фото: соцсети

В ГИБДД Хабаровска рассказали подробности смертельной аварии, случившейся вечером 6 июня на улице Краснореченской.

Оказалось, что водитель Toyota – 54-летний мужчина – был пьян. Он ехал со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Флегантова. Превысив скорость, он не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку «Спутник».

Женщина ждала общественный транспорт, когда на нее налетела иномарка. Среагировать на такой резкий наезд она не успела. 57-летняя хабаровчанка получила серьезные травмы, от которых погибла прямо на месте. Медики не успели ей помочь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в Магаданской области аварию устроил 19-летний парень. Он влетел в мотоцикл, в итоге пострадали два человека. Мужчину и женщину с травмами медикам пришлось увезти в больницу.

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