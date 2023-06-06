Женщину насмерть сбила иномарка на остановке "Спутник" в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске произошло смертельное ДТП. На остановке "Спутник" по улице Краснореченской, около дома, под колеса авто попала женщина.

- По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством Toyota, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на пешехода, находившегося на остановке, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге 57-летняя женщина получила серьезные травмы. Она умерла, не дождавшись приезда скорой помощи.

На месте работает полиция. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Из-за ДТП движение по улице Краснореченской в сторону центра города затруднено.

Ранее в Магаданской области ДТП устроил 19-летний парень. Он влетел на иномарке в мотоцикл. В итоге пострадали два человека: мужчина и женщина. Позже оказалось, что у водителя байка не было прав.

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