11 июня в Хабаровске перекроют дороги Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителей города ждет очередное перекрытие дорог в Хабаровске 11 июня. На этот раз причиной станет крестный ход, который организует Хабаровская епархия Русской православной церкви. Он пройдет по Тургенева с 11:30 до 13:00. Колонна людей пройдет от Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади.

Перекрытие дорог в Хабаровске 11 июня 2023 года: маршруты движения автобусов

Из-за перекрытия дорог в Хабаровске 11 июня изменится движение автобусов:

- №1 Л и №29 К будут ехать от Ленина по Запарина на Муравьева-Амурского и Комсомольскую;

- №1С от Комсомольской по Муравьева-Амурского и Калинина на Ленина;

- №№ 14, 19 и 82 с Муравьева-Амурского на Комсомольскую, Амурский бульвар, Калинина и на Муравьева-Амурского;

- №29 П с Амурского бульвара по Калинина и Ленина;

- №33 с Уссурийского бульвара по Калинина и Ленина;

- №34 со стороны автовокзала с Муравьева-Амурского по Калинина и Ленина, а в сторону автовокзала по Запарина на Муравьева-Амурского;

- №52 с Ленина на Запарина и Муравьева-Амурского;

- №56 с Муравьева-Амурского на Калинина и Ленина;

- №8 по улице Запарина на Муравьева-Амурского;

- №83 П с Муравьева-Амурского по Калинина на Ленина.

Перекрытие дорог в Хабаровске 11 июня затронет и маршрут троллейбуса №1. Временно он будет курсировать от «Аэропорта» до остановки «Дом одежды».

В администрации предупреждают, что на время перекрытия дорог некоторые маршруты могут временно прекратить перевозку пассажиров. Это касается автобусов, схема движения которых проходит через центр города. Жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Узнать изменения в работе автобусов можно будет у диспетчера по номеру: 45-00-56.

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