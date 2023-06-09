Вербовали новых адептов для секты: тайную ячейку «Свидетелей Иеговы»* раскрыли в ЕАО

Адепты секты после запрета старается действовать тайно. Фото: УФСБ России по ЕАО

«Свидетели Иеговы» запрещены в России шесть лет, но их сподвижники никуда не ушли. Чтобы не быть наказанными за членство и руководство сектой, ее адепты стараются действовать тайно. Одну из таких подпольных экстремистских ячеек накрыли в ЕАО.

Секта «Свидетели Иеговы» со штаб-квартирой в США была запрещена в 2017 году. Верховный суд РФ признал организацию экстремистской и постановил закрыть все ее юридические лица. Но в Биробиджане секта продолжала вербовать новых членов, вытягивать из них деньги для нужд организации, параллельно уничтожая православные ценности. Иеговисты проводили тайные собрания, на которых «промывали мозги» адептам. Им внушалась мысль о том, что их идеология превосходит все другие. Работу биробиджанской ячейки курировали западные руководители «Свидетелей Иеговы».

Иеговистов задержали сотрудники ФСБ, уголовные дела были заведены по статье «Организация и финансирование деятельности экстремистской организации…». Все члены секты были признаны виновными и получили реальные сроки.

- Лидер организации приговорен к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, двое участников получили по пять лет и 11 месяцев наказания, еще один - три года и шесть месяцев лишения свободы. Кроме того, все фигуранты приговорены к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью религиозной организации на срок четырех лет и шести месяцев, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УФСБ России по Еврейской автономии.

Приговор вступил в законную силу.

* Признана экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Секта свидетелей СССР: хабаровчане объявляют себя гражданами несуществующей страны и требуют аннулировать паспорта

Они не признают легитимность РФ и считают государство, в котором живут, «липовым» (подробнее)