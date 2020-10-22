Секта свидетелей СССР: хабаровчане объявляют себя гражданами несуществующей страны и требуют аннулировать паспорта

Граждане несуществующей страны в разных городах устраивали скандальные выходки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российской Федерации как государства не существует, а значит, и документы, удостоверяющие личность, «липовые». Мы - граждане СССР, честно живем по Советской Конституции, требуем выдать нам красные, серпастые, молоткастые паспорта! Так решили жители Хабаровска, которые забросали полицию подобными письмами.

СЕКТА ИЗ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Течение граждан СССР просочилось в Хабаровск практически сразу после появления - в 2017 году его организовал Антон Булгаков в Сургуте. Цель - выйти из под юрисдикции РФ и не платить налоги, штрафы, взносы за капремонт, за домофон, за квартиру. Последователи не признают легитимность нашего государства и считают современную Россию британской колонией.

Почему они решили, что Союз - жив? Ответ для них кроется в постановлении Госдумы от 1995 года «О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». Именно на него чаще всего ссылаются «живые люди» (так называют себя последователи движения граждан «советов» - прим. ред.).

Эксперты относят движение к оккультному неоязыческому течению с элементами религиозной секты. Граждане несуществующей страны в разных городах устраивали скандальные выходки.

ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ, В ВЫБОРАХ НЕ УЧАСТВУЕМ

В Хабаровске перед выборами в 2018 году избирком получил несколько писем с требованием исключить честных «советских людей» из списков избирателей. Авторы странных заявлений посчитали, что их гражданство Российская Федерация подтвердить не смогла, а участвовать в сторонних выборах выходцы из Союза не имеют права.

На Сахалине гражданин советов под аналогичным предлогом отказался возвращать долг в 15 тысяч рублей. Вооружился «житель Союза» видеокамерой и мобильным телефоном и пошел к приставам. С порога он заявил, что Российская Федерация - нелегитимное государство, платить отказывается, а мы все - иностранцы. Гаджеты забрали в уплату долга, и тут все убеждения мужчины куда-то испарились.

Люди из страны советов объявились и на Камчатке. Группа участников движения граждан СССР отказалась платить за свет и тепло, обосновав это тем, что природные ресурсы принадлежат всем. Они посчитали, что Российская Федерация - никакое не государство, а коммерческая структура, зарегистрированная за границей.

ВЕРНИТЕ НАМ СЕРП И МОЛОТ

Теперь хабаровские граждане СССР заваливают полицию письмами. Требование простое: аннулировать бланки выданных им заграничных и российских паспортов. Жители несуществующей страны не признают ни ИНН, ни СНИЛС, никакие другие документы с гербом РФ. Только серп, только молот.

- Более 40 обращений рассмотрели в нынешнем году специалисты отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Хабаровску, поданных представителями так называемого течения «живых людей». Сторонники движения требуют выдать им паспорта «гражданина СССР», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Дело в том, что паспорт гражданина Российской Федерации выдается лично владельцу, никакие религиозные убеждения на внешний вид документа и информацию в нем повлиять не могут. Таков закон. Что касается загранпаспорта, то его можно сделать добровольно, в нем может содержаться электронный носитель информации с записанными персональными данными владельца.

Как российские паспорта оказались у граждан СССР? Объясняют это последователи движения просто: ошибка, либо заставили.