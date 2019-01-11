Житель Сахалина объявил себя гражданином СССР и отказался возвращать долг

Российской Федерации как государства не существует, а, соответственно, подчиняться законам «липовой» страны не обязательно. Именно так посчитал житель Южно-Сахалинска - приверженец движения граждан СССР. Он отказался исполнять решение суда и возвращать заемщику 15 тысяч рублей.

Приверженцы движения граждан СССР противятся законам РФ, из-за чего у них происходят стычки с властями и силовиками. Эти действа «советские люди» снимают на камеру и размещают в интернете с кричащими названиями о притеснении честных граждан хоть и уже несуществующего государства. Почему они решили, что Союз – жив? Ответ для них кроется в постановлении Госдумы от 1995 года «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». Именно на него чаще всего ссылаются «живые» (так называют себя последователи движения граждан «советов» прим. ред.). Наш герой как раз из числа этойгруппы людей.

В установленные сроки 45-летний гражданин несуществующей страны не исполнил решение суда и был приглашен к приставам. Вооружился «житель Союза» видеокамерой и мобильным телефоном. С порога он заявил, что Российская Федерация – не легитимное государство, платить отказывается, а мы все – иностранцы. Хоть мужчина и имеет российский паспорт и пользуется российскими деньгами.

- Съемка не удалась. Мужчина сам продемонстрировал свое имущество – телефон и видеокамеру. Так как он платить не собирался, в обеспечительных целях гаджеты арестовали в присутствии понятых и объяснили, что если он не оплатит долг, то в счет погашения пойдет техника, - объяснила Анастасия Зинченко, главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы УФССП по Сахалинской области.

После этого все убеждения мужчины из советов куда-то испарились. Настойчивого судебного пристава не пронимали даже ссылки на законы СССР. Лишаться имущества «гражданин Союза», видимо, не захотел и полностью погасил долг.

Это далеко не первый случай, когда люди объявляли себя гражданами СССР и отказывались жить в Российской Федерации. В преддверии выборов губернатора Хабаровского края три человека объявили, что подчиняются законам страны, давно канувшей в Лету, и требовали исключить их из списка избирателей. Люди из советов объявились и на Камчатке. Группа участников движения граждан СССР отказалась платить за свет и тепло, обосновав это тем, что природные ресурсы принадлежат всем.