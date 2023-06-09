Убийцы смотрели сверху и засыпали могилу снегом: банду жестоких преступников осудят в Хабаровске

Труп мужчины нашел железнодорожник, не далеко от станции Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Давняя затаенная обида и месть могут довести человека до самого страшного преступления. Так произошло в Комсомольске-на-Амуре, где банда преступников жестоко расправилась с мужчиной. Побуждением к расправе стал старый случай, один из преступников, якобы, попросил знакомого сохранить у себя банку с наркотическим веществом, которое стоило почти миллион рублей, а когда пришло время забирать - банки уже не было…

- По их словам, которые ничем не подтверждаются, у основного обвиняемого потерпевший несколько лет назад взял на временное хранение банку с наркотическим средством, стоимостью около миллиона рублей. Когда потребовал обратно, то потерпевший сказал, что не знает, куда она делась, - рассказал источник редакции «КП» - Хабаровск.

Мужчину похитила банда и держала в гараже Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жестокий план расправы

В прокуратуре Хабаровского края информацию подтвердили, преступление было задумано еще 29 марта прошлого года. Четыре жителя Комсомольска-на-Амуре продумали план расправы, их объект занимался продажей газового оборудования, и притворились покупателями. Его вызвали в гаражный бокс для сделки, а когда тот приехал, напали на него.

Убийца наносили удары и привязывали мужчину к батраее Фото: Прокуратура Хабаровского края

Мужчину похитили, удерживали против воли в одном из боксов, жестоко избивали и привязывали к батарее. Били они его руками, ногами, в ход шли подручные предметы, швабра и прочее. А потом они оставили его привязанным к радиатору и уехали.

Бросили в вырытую яму и присыпали снегом

Уже ближе к ночи банда решила избавиться от следов преступления. Около полуночи они вернулись в бокс, погрузили полумертвого мужчину в машину и вывезли в лесополосу, близ микрорайона Таежный в Комсомольске.

В полночь они приехали и забрали полумертвого мужчину, чтобы закопать в снегу Фото: Прокуратура Хабаровского края

Машина остановилась рядом с железнодорожными путями, двое тащили мужчину .еще двое выкапывали могилу. Сделав небольшую яму, еще живого человека они бросили туда и присыпали снегом. В тот момент сердце его еще билось, но пульс был уже слабым.

16 апреля во время обхода один из работников железнодорожной станции обнаружил жуткую находку - труп человека в снегу.

Заживо похоронили

Был ли он в сознании в тот момент, когда его бросали в снегу, неизвестно, но по заключению экспертизы, смерть наступила не позднее 17 апреля, а причиной стало обморожение. Получается, когда его оставляли, он был еще жив, но замерз насмерть. Кроме того, по одним из показаний преступников. в боксе у него еще прощупывался пульс…

Причиной похищения стали наркотики Фото: Прокуратура Хабаровского края

До суда дожили трое из четырех преступников

Заместитель прокурора Хабаровского края уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Банду будут судить по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судьбу троих преступников в Хабаровском краевом суде решат присяжные. Четвертый мужчина до суда не дожил. Уголовное преследование в его отношении прекратили в связи со смертью.

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