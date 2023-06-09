Убийцы смотрели сверху и засыпали могилу снегом: банду жестоких преступников осудят в Хабаровске

Труп мужчины нашел железнодорожник, не далеко от станции
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Давняя затаенная обида и месть могут довести человека до самого страшного преступления. Так произошло в Комсомольске-на-Амуре, где банда преступников жестоко расправилась с мужчиной. Побуждением к расправе стал старый случай, один из преступников, якобы, попросил знакомого сохранить у себя банку с наркотическим веществом, которое стоило почти миллион рублей, а когда пришло время забирать - банки уже не было…
- По их словам, которые ничем не подтверждаются, у основного обвиняемого потерпевший несколько лет назад взял на временное хранение банку с наркотическим средством, стоимостью около миллиона рублей. Когда потребовал обратно, то потерпевший сказал, что не знает, куда она делась, - рассказал источник редакции «КП» - Хабаровск.
Мужчину похитила банда и держала в гараже
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В прокуратуре Хабаровского края информацию подтвердили, преступление было задумано еще 29 марта прошлого года. Четыре жителя Комсомольска-на-Амуре продумали план расправы, их объект занимался продажей газового оборудования, и притворились покупателями. Его вызвали в гаражный бокс для сделки, а когда тот приехал, напали на него.
Убийца наносили удары и привязывали мужчину к батраее
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Мужчину похитили, удерживали против воли в одном из боксов, жестоко избивали и привязывали к батарее. Били они его руками, ногами, в ход шли подручные предметы, швабра и прочее. А потом они оставили его привязанным к радиатору и уехали.
Уже ближе к ночи банда решила избавиться от следов преступления. Около полуночи они вернулись в бокс, погрузили полумертвого мужчину в машину и вывезли в лесополосу, близ микрорайона Таежный в Комсомольске.
В полночь они приехали и забрали полумертвого мужчину, чтобы закопать в снегу
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Машина остановилась рядом с железнодорожными путями, двое тащили мужчину .еще двое выкапывали могилу. Сделав небольшую яму, еще живого человека они бросили туда и присыпали снегом. В тот момент сердце его еще билось, но пульс был уже слабым.
16 апреля во время обхода один из работников железнодорожной станции обнаружил жуткую находку - труп человека в снегу.
Был ли он в сознании в тот момент, когда его бросали в снегу, неизвестно, но по заключению экспертизы, смерть наступила не позднее 17 апреля, а причиной стало обморожение. Получается, когда его оставляли, он был еще жив, но замерз насмерть. Кроме того, по одним из показаний преступников. в боксе у него еще прощупывался пульс…
Причиной похищения стали наркотики
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Заместитель прокурора Хабаровского края уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Банду будут судить по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Судьбу троих преступников в Хабаровском краевом суде решат присяжные. Четвертый мужчина до суда не дожил. Уголовное преследование в его отношении прекратили в связи со смертью.
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