Заказал свою жену и «благородно» спас ее: муж нанял двоих парней, чтобы избить и ограбить супругу в Биробиджане

Супруг обиделся на женщину после ссоры Фото: нейросеть Kandinsky (ПАО «Сбербанк»)

Семьи, где супруги никогда не ссорятся – большая редкость. Но семьи, где за ссору мстят переломами костей – дикость. «Муж года» из Биробиджана решил проучить свою супругу после скандала на кухне. И сделать это самым радикальным способом: нанять двоих парней, чтобы избили и ограбили жену на улице.

ФАЛЬШИВАЯ ИСТОРИЯ

6 января 2022 года в полиции раздался звонок. На том конце провода был напуганный житель города. Он рассказал, что на его жену напали, а ее сумку с деньгами и ценностями похитили. Сотрудники преступили к расследованию и опросили пострадавшую семью. Нашли и причастных к побоям. Ими оказались двое мужчин, один из которых ранее уже был судим. Тогда-то маска заботливого и любящего мужа спала. Сотрудникам стало известно, что именно супруг стоит за нападением на женщину.

РАЗРАБОТАЛ ПЛАН

В январе 2022 года 32-летний Дмитрий поссорился со своей 30-летней женой Еленой (все имена изменены, - прим.ред.). Причины конфликта до сих пор остаются неизвестными, супруги отказались их раскрывать. Известно лишь, что ссора была небольшой и касалась каких-то будничных дел. Наговорив друг другу лишнего, обиженная пара разошлась по разным комнатам. Елена быстро отпустила свои чувства, а вот Дмитрий оказался более злопамятным.

Мужчина решил, что жену надо «проучить» за обидные слова и решил отомстить ей чужими руками. Дмитрий созвонился с приятелем, с которым ранее вместе работал и договорился о встрече. На сходку тот привел еще одного своего друга. Мужчины обсудили ситуацию и разработали план: знакомые нападают на Елену у подъезда, избивают ее и грабят. Рассерженный муж также поставил условия: Елене нужно обязательно сломать ноги и челюсть. В качестве оплаты за такую «услугу» Дмитрий разрешил приятелям забрать все вещи жены себе.

РЕШИЛ СДАТЬ НАЗАД

Вечером 6 января преступную схему привели в действие. Приятели Дмитрия в назначенное время пришли к дому, где жила пара. Елена возвращалась с работы, когда мужчины выбежали из-за угла и повалили ее на землю. Ногами и руками они пинали и колотили женщину по голове. Один из участников стал целенаправленно давить ботинками на ноги жертвы. Напуганная Елена пыталась закрываться и отбиваться от нападавших. Те же удерживали женщину на земле и продолжали наносить удары.

Дмитрий наблюдал за происходящим из окна. Когда он увидел побои жены, то выскочил из квартиры. Супруг отпугнул нанятых мужчин, стал кричать на них и сыпать угрозами. Нападавшие схватили сумку Елены и поспешили убежать прочь.

- Елена получила телесные повреждения в виде гематом и ушибов головы и ног. Свои преступные намерения мужчины до конца не довели, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре ЕАО.

РАСКРЫЛИ ПРАВДУ

На нападавших быстро вышли. Ими оказались двое ровесников Дмитрия. Они то и сдали своего заказчика с потрохами. В красках рассказали, как разработали схему, и какой план предложил Дмитрий. Позже следователи докажут правдивость их показаний. Почему же в тот день мужчина остановил наемников, до сих пор остается неизвестным, а его мотивы непонятными. Муж не признал версию своих друзей. В полиции Дмитрий рассказал, что ничего не знал, а происходящее заметил случайно и сразу же бросился на выручку жене.

- Мужчину обвиняют в организации разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Также он обвиняется в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева.

Перед судом предстанет один лишь Дмитрий. По очень странному стечению обстоятельств оба наемника в течение года погибли. Один из них сгорел заживо. Когда он работал грузчиком на базе, в бытовке случился пожар, и мужчину не смогли спасти.

Сам же супруг, заказавший жену, отрицал и до сих пор отрицает причастность, сваливая всю вину на приятелей. То, что он был с ними знаком ранее, также не признает. Супругу же сотрудники полиции убедили. Она сразу же подала на развод. У пары двое совместных детей, которые сейчас живут с мамой. С Дмитрием бывшая жена предпочитает больше не общаться.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийцы смотрели сверху и засыпали могилу снегом: банду жестоких преступников осудят в Хабаровске

Три человека предстанут перед судом в Хабаровске за похищение и убийство человека (подробнее)