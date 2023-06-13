Подросток не ожидал, что звезда вызовет его на сцену Фото: скриншот с видео

Молодежный фестиваль в Хабаровске, на который приехали топовые блогеры России, едва не закончился скандалом. Послушать знаменитостей собрались тысячи фанатов, концерт был бурным и ярким, не смотря на дождь, и вдруг в Карину Кросс запустили бутылку. Блогер опешила, однако решила не прерывать концерт, а показать парню, что такое добро, вызвала бросавшего на сцену, и обняла.

«Блогеры России» - молодежный фестиваль, который в этом году проходит всего в пяти городах страны. Среди них и Хабаровск. Популярные интернет звезды поют для фанатов, общаются, раздают автографы и сувениры. В краевой столице побывала Карина Кросс и Егор Шип.

Инцидент вышел не очень приятный, ведущий предупредил фанатов, что если такое повторится, то концерт вынужденно завершат. А вот Карина Кросс попыталась ситуацию сгладить, после того, как бросившего бутылку парня отыскали, она пригласила его на сцену и сказала:

- Чтобы внимание привлекать, не обязательно делать агрессию, можно привлечь внимание любовью. Посмотри моими глазами! А ты взял и кинул бутылку, я запомню эту бутылку, а вот эти глаза - гораздо ярче. Я не хочу запоминать бутылку, давайте пошумим, чтобы я забыла, но я хочу, чтобы ты запомнил меня, и больше никогда так не делал, - сказала подростку Карина Кросс.

После этого звезда обняла парня и вручила ему в подарок черную футболку с принтом в виде отпечатков ее собственных рук. Парень, вероятно, понял свою ошибку, сказал, что знает Карину с детства, и это заявление вызвало смех в толпе, в итоге весь этот инцидент был сглажен, концерт продолжился и все остались довольны.

Фанаты дружно дарили Карине мягкие игрушки, хором подпевали звезде, когда была встреча с поклонниками, кто-то из девушек даже прослезился, скорее всего, от счастья от встречи со звездой. В своих социальных сетях Карина Кросс публиковала истории о том, как прилетела в Хабаровск, и о том, как ей понравилась организация концерта.

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