Индийцы вернулись! Иностранцы устранили неполадки у экстренно севшего лайнера и посмотрели, как живет Колыма

Магадан без иностранцев не прожил и дня. Фото: предоставлено КП

История с экстренно севшим иностранным судном на Колыме и взволновавшая буквально весь мир, продолжается. Пассажиры и экипаж лайнера Boeing 777 Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско, чуть больше суток жили в Магадане, а 8 июня их забрал другой самолет. Вынужденная посадка произошла из-за неисправности борта, накануне в область прилетела команда летчиков и механиков из Мумбаи, самолет починили и забрали в Индию.

ГУЛЯЙ, КОЛЫМА, ИНДИЙЦЫ ПРИЕХАЛИ!

Для иностранцев провели обширную экскурсию. Фото: предоставлено КП

О том, что по Колыме снова гуляют иностранцы, «КП» - Хабаровск» рассказала Светлана Татарбиева, преподаватель английского языка, и по совместительству переводчик. Именно она все это время была мостиком в общении с иностранцами, помогала преодолевать языковой барьер, заботилась и устраивала приятный досуг для индийских гостей.

- Вот только мы проводили наших индусов, как к нам приехали техники и летчики, чтобы отремонтировать свой самолет. Буквально за день они его сделали и нас попросили, чтобы мы немного показали им город, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Татарбиева.

Группу новых иностранных туристов развлекали сразу несколько человек. Светлана тоже подключилась – провела экскурсию по достопримечательностям и в этнографическом парке Дюкча.

От Магадана индийцы в восторге. Фото: предоставлено КП

- Сделали такой тур с поход с нашими индусами, ранним утром 10 июня они улетели на своем самолете в Индию, забрали свой борт, который экстренно сел в Магадане. Мы даже привезли их на свои чистые источники, они набрали себе воды. Говорят, что здесь вода очень вкусная. Мы сделали такие необычные вылазки, я думаю, они все конечно очень счастливы и рады, побывали на Маске скорби (мемориал в память о жертвах политических репрессий), - рассказывает Светлана.

Именно на мемориале с лиц гостей Колымы пропали улыбки. До этого никто из них не знал о событиях тех лет на колымской земле. Но Светлана объяснила, что в истории любого народа есть сложные времена. Главное – сейчас жить в мире и согласии и дорожить тем, что есть.

«ДЖИММИ, АЧА»

Рассказали колымчане и о своем приближающемся празднике – Хэбденек (эвенский Новый год), который отметят сразу после Дня России. В традициях праздника – исполнение национальных песен, обряды и многое другое. Обсуждая программу, туристы вспомнили и свои песни, знакомые многим россиянам. На камеру индийцы исполнили главную композицию из фильма «Танцор диско».

- Кстати, сейчас у нас в Магадане «белые ночи» и для них это было в диковинку.

А самое необычное, что только могли увидеть гости – мамонта. Но не живого, и даже не чучело, а металлическую скульптуру, которую собрал местный слесарь из запчастей.

Самое главное, без чего уже традиционно не обходится ни один визит индийцев, это покупка шоколадок «Аленка» впрок.

В гости без гостинцев нельзя. Фото: предоставлено КП

Уже утром 10 июня самолет полетел в Индию. Этот опыт стал бесценным для обеих стран. Индусы остались довольны, и вспомнили, что такое дружба с российским народом, а наши в очередной раз доказали, что важен каждый человек, не зависимо от того, в какой стране он живет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, самолет рейса Дели – Сан-Франциско экстренно сел в Магадане, причиной вынужденной посадки стала неисправность борта. 243 иностранца, включая 11 человек экипажа, оказались в чужой стране. Растерянные и испуганные, они не знали, что их ждет, к счастью, русский север встретил их с открытой душой, а колымчане сделали все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Беременных женщин, семьи с детьми и команду экипажа поселили в общежитии при колледже, а остальные 216 человек разместились в школе №20 в поселке Сокол. За сутки с небольшим индусы увидели, что такое русское гостеприимство, и те остались более, чем довольны.

Тот самый самолет, которые приехали чинить. Фото: предоставлено КП

Даже когда ситуация могла оказаться стрессовой, как, например, с пропитанием – среди гостей было много вегетарианцев, магаданцы не растерялись, накормили гурманов исконно русским блюдом – гречкой с молоком и сахаром, которая, к слову, так сильно понравилась индусам, что они выстраивались в очередь за добавкой и даже просили положить им гречки с собой. Вместо душа, такому огромному количеству гостей Светлана предложила самый настоящий лайфхак – обтираться полотенцам, смоченными в теплой воде. Индусы оценили придумку, отметили, что это классный способ, и взяли на заметку, если вдруг в Сан-Франциско отключат воду.

Прокурор Магадана, заместитель губернатора области, мэрия города, члены клуба Ротари Интернешнл, переводчица Светлана, директор школы и ее команда сработали на отлично. Ни один из гостей ни в чем не нуждался, все, что было необходимо, им тут же доставляли, хозяева работали сообща, на равных, и каждый помогал.

Сами индусы записали видео, где исполняют веселую песню, немного пританцовывают, и шлют России сердечки. У каждого на этих ярких кадрах на лицах светится улыбка, эти люди не ожидали, что страна так хорошо их примет.

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