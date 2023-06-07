Застрявшие на Колыме: около 250 пассажиров экстренно севшего самолета из Индии разместили на полу школы

Рейс совершил вынужденную посадку в Магадане 6 июня в 19:40 Фото: Telegram/Pul49

Авиационный инцидент, который случился вечером 6 июня, застал Магаданскую область врасплох. Видео размещения пассажиров и членов экипажа иностранного рейса попало в Сеть.

Напомним, 6 июня самолет Boeing 777-200 авиакомпании Air India, который совершал рейс из Дели в Сан-Франциско, совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана по причине отказа правого двигателя. На борту находились 232 пассажира, в числе которых граждане Индии, США, Канады и Непала, а также 11 членов экипажа.

- Командир воздушного судна доложил о неисправности и снижении мощности одного из двигателей. Позднее борт запросил посадку на запасном аэродроме. Она прошла в штатном режиме. Вынужденная посадка не является аварийной, поэтому оснований для прокурорской проверки нет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Тем временем Федеральное агентство воздушного транспорта оперативно отреагировало на запрос со стороны авиакомпании Air India и выдало разрешение на прибытие резервного воздушного судна в Магадан.

Глава Магаданской области нелестно отозвался о проблемах, которые обнажила вынужденная посадка иностранного самолета.

- Я думаю, все согласятся, когда они приземлялись, то почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе - они проходили через наш аэровокзал. И третье - гостиниц нет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице. Отработали в режиме ЧС, - прокомментировал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Сейчас заложники ситуации размещены в школе поселка Сокол, а дети - в гостинице Магадана. При этом отмечается, что правительство региона делает все возможное. Пассажирам рейса выдаются предметы первой необходимости и питание исходя из предпочтений.

Резервный борт должен был забрать направляющихся в Сан-Франциско людей 7 июня в 14:00, однако он так и не прибыл, поэтому вылет отложат еще на день.

Напомним, в Магадане начато строительство нового аэропорта, который позволит обслуживать 800 человек в час. Международный аэропорт стал приоритетным объектом в регионе, потому что других альтернатив добраться до соседних регионов России у жителей Колымы попросту нет.

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