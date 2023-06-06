Летели в Сан-Франциско, а попали на Колыму: самолет из Индии экстренно сел в Магадане

Рейс Air India совершил вынужденную посадку в Магадане Фото: flightradar.com

Нежданные гости посетили аэропорт «Сокол» в Магадане. Самолет Boeing 777-200 индийской авиакомпании Air India совершал рейс из Дели в Сан-Франциско. Однако во время движения по намеченному маршруту борту пришлось отклониться и произвести вынужденную посадку.

Находясь в зоне ответственности филиала «Аэронавигации Северо-Восточной Сибири» единой системы организации воздушного движения над Якутией, экипаж доложил о срабатывании индикации «неисправности двигателя №2» (правого - прим. ред.). Спустя 25 минут командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку на запасном аэродроме, которым выступил Магадан.

- Борт вошел в зону ответственности регионального центра ЕС ОрВД Магадана и совершил посадку в 19:37 по местному времени, - рассказали «КП» - Хабаровск» представители оперативной смены диспетчеров центра организации воздушного движения.

Самолет Boeing 777-200, вмещающий 238 пассажиров, принадлежит компании Air India с момента производства. Техника введена в эксплуатацию 3 августа 2009 года и находится в строю уже почти 14 лет.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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