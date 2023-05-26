Вопрос с островом открыт: Росавиация дала разрешение авиакомпаниям летать на Хайнань из Хабаровска

Точная дата начала полетов пока не определена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето не за горами, и российские авиаперевозчики рассматривают расширение своих полезных программ в нынешних условиях. Три компании уже получили допуск к запуску авиарейсов на китайский остров Хайнань, который до начала пандемии коронавирусной инфекции был популярным курортом у жителей Дальнего Востока.

Российское ведомство дало допуск по двум направлениям на остров - в Хайкоу и Санью. Все рейсы планируется выполнять два раза в неделю.

- Авиакомпания Red Wings получила возможность вылетать из нескольких городов России на остров Хайнань. Это Москва, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток, Красноярск и Хабаровск. Ikar запросил допуски на вылеты из Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга, а «ИрАэро» только из Владивостока, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Однако, по словам специалиста, это совсем не означает, что в ближайшие несколько дней полеты начнут осуществляться. Более того, перевозчики сами принимают решение, откуда совершать рейсы, и заявленные пункты могут не в полном составе появиться в будущем расписании.

- Туристические продукты начнут формироваться только после того, как авиакомпании утвердят расписание полетов, типы воздушных судов и цены на авиабилеты. Поэтому о начале отправки туристов на берега Южно-Китайского моря пока говорить рано.

Также стало известно, что после решения всех вопросов с китайскими авиавластями и начала авиасообщения с островом, первое время туристов из России будет принимать международный аэропорт Хайкоу, потому что терминал в Санье закрыт на реконструкцию, которая продлится до конца лета.

Напомним, жителям Хабаровска скоро станут доступны речные путешествия в города приграничного Китая. Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус провела встречу с мэром Фуюаня Фань Цзитао, на которой обсуждалась готовность сторон к туристическому сезону и приему туристов.

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