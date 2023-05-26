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Туризм26 мая 2023 6:01

Вопрос с островом открыт: Росавиация дала разрешение авиакомпаниям летать на Хайнань из Хабаровска

Российские авиакомпании получили разрешение на полеты на Хайнань из Хабаровска
Кирилл КЕМЕНЕВ
Точная дата начала полетов пока не определена

Точная дата начала полетов пока не определена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето не за горами, и российские авиаперевозчики рассматривают расширение своих полезных программ в нынешних условиях. Три компании уже получили допуск к запуску авиарейсов на китайский остров Хайнань, который до начала пандемии коронавирусной инфекции был популярным курортом у жителей Дальнего Востока.

Российское ведомство дало допуск по двум направлениям на остров - в Хайкоу и Санью. Все рейсы планируется выполнять два раза в неделю.

- Авиакомпания Red Wings получила возможность вылетать из нескольких городов России на остров Хайнань. Это Москва, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток, Красноярск и Хабаровск. Ikar запросил допуски на вылеты из Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга, а «ИрАэро» только из Владивостока, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Однако, по словам специалиста, это совсем не означает, что в ближайшие несколько дней полеты начнут осуществляться. Более того, перевозчики сами принимают решение, откуда совершать рейсы, и заявленные пункты могут не в полном составе появиться в будущем расписании.

- Туристические продукты начнут формироваться только после того, как авиакомпании утвердят расписание полетов, типы воздушных судов и цены на авиабилеты. Поэтому о начале отправки туристов на берега Южно-Китайского моря пока говорить рано.

Также стало известно, что после решения всех вопросов с китайскими авиавластями и начала авиасообщения с островом, первое время туристов из России будет принимать международный аэропорт Хайкоу, потому что терминал в Санье закрыт на реконструкцию, которая продлится до конца лета.

Напомним, жителям Хабаровска скоро станут доступны речные путешествия в города приграничного Китая. Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус провела встречу с мэром Фуюаня Фань Цзитао, на которой обсуждалась готовность сторон к туристическому сезону и приему туристов.

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