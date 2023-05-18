Собираем чемоданы: когда же жители Хабаровска смогут посетить приграничный Китай?

Жители Хабаровска летом смогут отправиться в Фуюань Фото: Telegram/puntus_khv

Долгие разговоры о начале безвизового туризма между Россией и Китаем ходят уже давно. Наконец-то они начали приобретать какую-то форму, и жители Хабаровска в скором времени смогут позволить себе отправиться на выходные в приграничные города.

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус провела встречу с мэром Фуюаня Фань Цзитао. Делегации обсудили готовность сторон к туристическому сезону и приему гостей из Хабаровского края.

На маршруте будет работать четыре судна: два на 99 мест и два на 50 мест. В ближайшее время в Хабаровске откроется офис продаж для туристов, у которых есть визы, - сообщила в своем телеграм-канале Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

В районе речного вокзала в краевой столице уже установили дебаркадер, который выступит в роли пропускного пункта для прибывающих. Сейчас на нем завершаются ремонтные работы.

- Приятным бонусом для гостей Фуюаня станут бесплатные билеты на тур в живописный район острова Хэйсяцзы до 30 июня. С 1 июля скидка на экскурсию составит 50 процентов, а стоимость билета - 55 юаней. В обоих случаях предстоит оплатить транспортные расходы - 35 юаней.

Но есть и неприятные новости для тех, кто не получил туристическую визу в консульстве КНР. Договоренности о безвизовом посещении приграничного города пока не достигнуты. Попасть в соседний китайский город по краткосрочной путевке без оформления визы пока не получится.

У представителей туристических компаний пока нет информации по данному вопросу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

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