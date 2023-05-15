Жители Хабаровска без труда могут взять велосипеды в аренду Фото: 2Gis

С приходом тепла жителям Хабаровска хочется больше времени проводить на улице. Самые популярные прогулочные места заполнены людьми. Но что делать, если возникло желание не только прогуляться, но и с пользой для здоровья покататься на велосипеде или роликах? Сегодня необязательно бежать в спортивный магазин в поисках подходящего инвентаря. В Хабаровске работают сервисы по прокату.

«Комсомолка» ознакомилась с популярными у горожан точками и составила список, где можно взять в аренду велосипеды.

НАБЕРЕЖНАЯ СТАДИОНА ИМЕНИ ЛЕНИНА

Пожалуй, самым популярным местом отдыха у горожан и гостей краевой столицы является центральная набережная. Именно в этом месте можно обнаружить скопление арендаторов двухколесного транспорта.

Стоимость проката начинается от 300 рублей за один час и доходит до одной тысячи рублей за сутки. Однако желающим потребуется внести залог за инвентарь. Им может выступить документ, удостоверяющий личность, такой как паспорт или водительские права. Также в качестве залога есть возможность оставить 10 тысяч рублей наличными.

ПАРКОВАЯ ЗОНА СТАДИОНА «ДИНАМО»

В парке «Динамо» - одно из удобных городских пространств для комфортных велопрогулок. Желающие могут проложить маршрут от стадиона к городским прудам и прокатиться по Уссурийскому бульвару в сторону речного вокзала или заехать на площадь имени Ленина и продолжить свой путь по Муравьева-Амурского. Несколько работающих точек проката предлагают почти одинаковые условия: взять велосипед в аренду можно от 30 минут за 200 рублей. За час арендатор заплатит 300 рублей, за целый день - 900 рублей, а за сутки - 1200 рублей. При этом собственники не потребуют залог.

АРЕНА «ЕРОФЕЙ»

Большая парковка возле ледовой арены находится не в центре Хабаровска, но пользуется большой популярностью из-за локации. Набережная на дамбе полюбилась как взрослым, так и детям. Как и в центральной части города, стоимость проката начинается от 300 рублей за один час, а график работы с 10:00 до 22:00.

ПАРК «СЕВЕРНЫЙ»

Для жителей в Краснофлотском районе в парке «Северный» сегодня, к сожалению, нет открытых велопрокатов несмотря на то, что предусмотрены велодорожки. Однако по соседству у кинотеатра «Хабаровск» можно взять двухколесного «коня» как детям, так и взрослым. График работы пункта проката - ежедневно с 10:00 до 23:00. Цены начинаются от 200 рублей.

«ЗАИМКА»

В ближайшем пригороде Хабаровска на территории туристического комплекса «Заимка» отдыхающие также могут прокатиться на велосипедах. Однако график работы несколько отличается от городского. Так, по понедельникам пункт проката не работает, а в остальные дни - с 10:00 до 20:00. Оплатить аренду можно как картой, так и наличными.

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