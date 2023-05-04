Продлили до осени: чартерная авиакомпания Azur Air продолжит летать на Пхукет из Хабаровска

Авиакомпания планирует совершать от шести до девяти рейсов в месяц
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жители Хабаровского края будут иметь возможность выбирать, когда отправиться в долгожданное путешествие в Таиланд. Чартерная авиакомпания Azur Air продолжит летать из краевой столицы на остров Пхукет вплоть до конца весенне-летнего расписания.
Подробности программы пока уточняются, но уже стало известно, что самолеты будут вылетать из международного аэропорта Хабаровск. Программа реализуется совместно с туроператором Anex Tour. Частота рейсов будет варьироваться от шести до девяти вылетов в месяц.
На маршруте будут задействованы два типа воздушных судов - Boeing 767, который способен вместить 336 человек в эконом-классе, и Boeing 757, который может доставить в пункт назначения 238 пассажиров.
- Информация о продлении полетной программы от авиакомпании поступила только вчера. Однако жаль, что такие новости появились достаточно поздно. Часть отдыхающих, кто уже запланировал отпуск и рассматривал Таиланд, выбрали другие направления. Сейчас спрос на отдых в Таиланде находится на высоком уровне, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.
Напомним, ранее авиакомпания Ikar продлила полеты из Хабаровска на Пхукет. Так же, как и Azur Air, перевозчик осуществляет вылеты до 15 октября. На берег Андаманского моря самолеты Boeing 777-200 вылетают каждую неделю, а с 11 июня будет совершаться один рейс в две недели. Основным оператором, который продает туристические продукты с перелетом этой авиакомпанией, является Pegas Touristik.
Сегодня из Хабаровска возможно улететь по нескольким международным направлениям: Таиланд, Китай и Монголия.
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