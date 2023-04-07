В Таиланд на все лето: чартерная авиакомпания Ikar продлила полетную программу из Хабаровска на Пхукет

Жители Хабаровского края ожидают больше рейсов в Таиланд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровского края могут смело рассчитывать на прямые перелеты из региона на остров Пхукет. Рейсы чартерной авиакомпании Ikar продлеваются не только на все лето. Полетная программа перевозчика рассчитана до 15 октября, хотя изначально планировалась до 13 мая.

Уже неделю назад мы получили информацию от авиакомпании о продолжении полетов в Таиланд. Сейчас ведется активная продажа на летний период. С 11 июня планируются вылеты раз в две недели. Есть расписание рейсов до октября. Также компания предлагает достаточно выгодные тарифы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

До середины мая перевозчик планирует делать два вылета в неделю на воздушном судне Boeing 777-200. Основной компанией, которая продает туристические продукты на берег Андаманского моря является Pegas Touristik.

Напомним, еще один чартерный переводчик Azur Air пока не сообщал о дальнейших планах по вылетам из международного аэропорта Хабаровска. По расписанию в апреле авиакомпания должна совершить пять вылетом. Последний рейс отправится на курорт 25 апреля.

- Таиланд будет пользоваться хорошим спросом, потому что на летний период все субсидированные билеты в Сочи уже забронированы. Варианты размещения в Приморье также расписаны.

Сейчас из Хабаровска можно улететь по нескольким международным направлениям. Одно из любимых мест отдыха дальневосточников - остров Пхукет в Королевстве Таиланд. Не менее популярными стали рейсы в Китай. Самолеты «Авроры» дважды в неделю летают в Харбин.

Еще одним популярным направлением для транзита стали полеты в столицу Монголии Улан-Батор, откуда без труда можно добраться до Южной Кореи или Японии.

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