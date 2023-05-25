Лето через пять дней: куда съездить в отпуск из Хабаровска

Количество вылетов из Хабаровска увеличится Фото: Александр ГЛУЗ

Остаются считанные дни до лета, а кто-то зачеркивает даты в календаре до отпуска и находится в предвкушении поездки. «КП» - Хабаровск» собрала востребованные направления из международного аэропорта Хабаровска.

Минеральные Воды

Чартерная авиакомпания iFly, уже знакомая жителям Хабаровского края, с 8 июня начнет осуществлять прямые перелеты в город, который славится своими санаториями. Путешественники могут полюбоваться Эльбрусом, попробовать широко известный «Нарзан» и проехаться по соседним городам, такими как Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск.

Самолеты Airbus A330 будут курсировать один раз в неделю по четвергам. Время отправления - 14:55, а посадки в пункте назначения - 17:10. Ценники совсем не кусающиеся и начинаются от 7 800 рублей в одну сторону.

Сочи

Один из самых популярных российских курортов готов встречать дальневосточников. Авиакомпания iFly с 10 июня будет совершать рейсы дважды в неделю по четвергам и субботам. В будни самолет оторвется от взлетно-посадочной полосы в 6:55 и прибудет в Сочи в 8:50. А по выходным отправление будет осуществляться в 12:50 с посадкой в 15:20. Цены на билеты начинаются от 7 500 рублей в одну сторону.

Мест для посещения в Сочи больше, чем предостаточно. Это и Олимпийский парк, и Агурские водопады. На рынке Адлера можно найти морские дары, которые не встретятся на Дальнем Востоке.

Санкт-Петербург

Сразу две авиакомпании вызвались перевозить жителей Хабаровского края в культурную столицу. «Аэрофлот» с 4 июня отправит сразу три рейса в неделю - по вторникам, средам и воскресеньям. Время отправления для всех рейсов одинаковое - 12:40. В северной столице самолет окажется в 14:05. Стоимость билетов начинается от 12 000 рублей.

С 6 июня авиакомпания iFly также начнет совершать рейсы в Санкт-Петербург. Улететь из Хабаровска на рейсах iFly можно будет по вторникам в 4:40 с прибытием в 5:55 и по пятницам с вылетом в 12:40 и прилетом в 14:00. Жители региона могут найти билеты стоимостью от 7 300 рублей в одну сторону.

Хабаровчане могут насладиться архитектурой, полюбоваться на разводные мосты во время прогулки в белые ночи. Дворцовая площадь, Эрмитаж и Невский проспект с радостью встретят туристов.

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