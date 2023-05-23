Четыре года простоя: недостроенный аэропорт в Сеймчане остался без подрядчика

Аэропорт в Сеймчане является памятником истории. Во времена Великой Отечественной войны на нем осуществлялась посадка и дозаправка самолетов, которые перегоняли по трассе АЛСИБ Фото: Telegram/nosovlive_ru

Магаданская компания «Нордтрансстрой» больше не является подрядчиком реконструкции сеймчанского аэропорта. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов во время рабочего визита в Среднеканский округ.

- Министерство транспорта РФ сейчас меняет подрядчика. Потребуется еще полтора-два года, чтобы завершить реконструкцию, - написал в своем телеграм-канале Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Согласно данным на портале государственных закупок, контракт был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения. При этом заказчиком работ выступали не региональные власти, а «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры», которая входит в структуру министерства транспорта Российской Федерации.

Контракт на реконструкцию воздушной гавани был заключен 29 июля 2019 года. Согласно проектной документации, «Нордтрансстрой» должен был обновить взлетно-посадочную полосу, установить светосигнальное оборудование и возвести новое здание аэровокзала. При этом в первом квартале 2023 года подрядчик не вышел на площадку для производства каких-либо работ.

Окончание реконструкции, согласно карточке контракта, было обозначено на сентябрь 2023 года и к настоящему времени не выполнено и пятой части заявленных обязательств. Компания «Нордтрансстрой» получила более одного миллиарда рублей в качестве аванса, а 17 мая федеральное ведомство направило подрядчику претензию о возврате неотработанного аванса на сумму 781 641 272 рублей. Таким образом, фирме осталась стоимость исполненных и документально подтвержденных обязательств на сумму более 297 миллионов рублей. Полная стоимость контракта составляла один миллиард 763 миллиона рублей.

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