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Туризм31 мая 2023 7:30

Прямиком на теплое море: из Хабаровска во Вьетнам можно будет долететь за шесть часов

Авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые перелеты во Вьетнам из Хабаровска
Кирилл КЕМЕНЕВ
Точные даты рейсов «ИрАэро» из Хабаровска пока не определены

Точные даты рейсов «ИрАэро» из Хабаровска пока не определены

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одним зарубежным направлением может пополниться расписание международного аэропорта Хабаровска. Накануне в краевой столице прошел телемост с одной из вьетнамских провинций, но порадовать дальневосточников удалось авиакомпании «ИрАэро».

Перевозчик поделился своими планами на развитие данного направления. Перелеты во Вьетнам прекратились из-за пандемии коронавирусной инфекции, и до сих пор ни одна российская авиакомпания не добавила в свои маршрутные карты туристические места азиатской страны.

По словам представителей «ИрАэро», с 4 июня начнется продажа билетов из Иркутска в Нячанг. Казалось бы, причем тут Хабаровск?

- Авиакомпания планирует совершать рейсы из Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Возможно, и из других городов, но представители аэропортов пока на нас не выходили, хотя мы готовы рассмотреть их предложения, - рассказал «КП» - Хабаровск» Николай Бессонов, пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро».

Российские авиационные власти уже выдали разрешение на осуществление перелетов в аэропорт Камрань, который соседствует с популярным курортом Нячанг.

- Вылеты будут осуществляться на самолетах «Сухой Суперджет», однако сроки запуска рейсов и примерную стоимость билетов, за исключением Иркутска, назвать пока не можем. Сейчас идет организационная работа, получаем допуски и разрешения. Это продолжительная и сложная работа, но процесс запущен, и это главное!

Напомним, ранее другие российские авиакомпании получили допуск по двум другим направлениям - Хайкоу и Санья, которые находятся на китайском острове Хайнань. В числе таких перевозчиков оказались чартерные компании Red Wings и Ikar.

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