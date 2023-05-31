Точные даты рейсов «ИрАэро» из Хабаровска пока не определены
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Еще одним зарубежным направлением может пополниться расписание международного аэропорта Хабаровска. Накануне в краевой столице прошел телемост с одной из вьетнамских провинций, но порадовать дальневосточников удалось авиакомпании «ИрАэро».
Перевозчик поделился своими планами на развитие данного направления. Перелеты во Вьетнам прекратились из-за пандемии коронавирусной инфекции, и до сих пор ни одна российская авиакомпания не добавила в свои маршрутные карты туристические места азиатской страны.
По словам представителей «ИрАэро», с 4 июня начнется продажа билетов из Иркутска в Нячанг. Казалось бы, причем тут Хабаровск?
- Авиакомпания планирует совершать рейсы из Иркутска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Возможно, и из других городов, но представители аэропортов пока на нас не выходили, хотя мы готовы рассмотреть их предложения, - рассказал «КП» - Хабаровск» Николай Бессонов, пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро».
Российские авиационные власти уже выдали разрешение на осуществление перелетов в аэропорт Камрань, который соседствует с популярным курортом Нячанг.
- Вылеты будут осуществляться на самолетах «Сухой Суперджет», однако сроки запуска рейсов и примерную стоимость билетов, за исключением Иркутска, назвать пока не можем. Сейчас идет организационная работа, получаем допуски и разрешения. Это продолжительная и сложная работа, но процесс запущен, и это главное!
Напомним, ранее другие российские авиакомпании получили допуск по двум другим направлениям - Хайкоу и Санья, которые находятся на китайском острове Хайнань. В числе таких перевозчиков оказались чартерные компании Red Wings и Ikar.
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