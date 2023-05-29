Не Нячангом единым: вьетнамская делегация провинции Фуйен рассказала о возможностях для туристов из Хабаровского края

Министерство туризма Хабаровского края провело телемост с вьетнамской провинцией Фуйен Фото: Telegram/puntus_khv

Расширение сети международного туризма - одна из задач, которую поставило перед собой правительство Хабаровского края еще два года назад. Сегодня можно видеть, как из региональной столицы то и дело улетают и прилетают самолеты из Китая, Монголии и Таиланда.

Теперь дошло дело и до Вьетнама. Министерство туризма Хабаровского края в лице Екатерины Пунтус, министр транспорта и дорожного хозяйства Ирина Горбачева, а также представители туристического бизнеса региона, которые заинтересованы в развитии этого направления, провели телемост с вьетнамской провинцией Фуйен.

Со стороны иностранной делегации участвовали отельеры и заместитель председателя Народного комитета провинции Фуйен Дао Ми. Зарубежные коллеги презентовали развитую инфраструктуру, транспортную доступность и высокий уровень сервиса, который может заинтересовать жителей Хабаровского края, желающих познакомиться со страной. К слову, как отметил Дао Ми, цены на новом направлении будут доступными по сравнению с уже известными российским туристам провинциями Кханьхоа с Нячангом и Данангом.

В свою же очередь российская делегация рассказала об отдыхе на территории Хабаровского края и пригласила принять участие во Втором Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток», который пройдет в августе в Хабаровске.

- По этому направлению чартерных рейсов пока не планируется. Туристические агенты ждут информацию по данному вопросу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции прямое авиасообщение из России во Вьетнам было прекращено. Однако сейчас ведется обсуждение возобновления полетов с июня.

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