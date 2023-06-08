Первый в мире самолет из Магадана в Сан-Франциско: спавшие на полу школы пассажиры рейса из Индии смогли покинуть Колыму

Рейс вылетел в 10:30 по времени Магадана Фото: flightradar.com

Болливуд получил отличный сценарий для создания нового фильма-приключения. 232 пассажира и 11 членов экипажа, которые направлялись из Дели в Сан-Франциско, очутились на Колыме. Более суток граждане Индии, США и других стран провели на полу школы в поселке Сокол из-за вынужденной посадки рейса.

Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало авиакомпании Air India разрешение на прибытие резервного борта, однако его вылет задержался на сутки от намеченного времени.

Индийский перевозчик в одной из социальных сетей начал вести прямую трансляцию по данной ситуации и опубликовали видео вылета резервного самолета из Дели. На популярном сервисе по отслеживанию воздушного движения более 40 тысяч человек в режиме онлайн следили за маршрутом рейса.

И вот долгожданный для многих пассажиров момент - Boeing 777-200 вылетел из аэропорта Магадана в 10:30 по местному времени и уже пролетает над Беринговым морем.

Как сообщает авиакомпания, в аэропорту Сан-Франциско уже готовят бригады медицинской помощи, психологов и транспорт для того, чтобы доставить пассажиров из терминала. Ориентировочное время прибытия рейса - 00:15 по местному времени.

Неизвестно, сколько времени проведет неисправный самолет в Магадане, ведь его неисправность оказалась серьезной, и без запчастей он вряд ли сможет подняться в воздух.

Напомним, 6 июня борт Air India сообщил диспетчерам о срабатывании индикации «неисправности двигателя №2». Командир воздушного судна оценил серьезность ситуации в небе над Якутией и спустя 25 минут запросил посадку на запасном аэродроме. Российские организаторы воздушного движения перенаправили самолет в Магадан. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Застрявшие на Колыме: около 250 пассажиров экстренно севшего самолета из Индии разместили на полу школы

243 человека с рейса авиакомпании Air India разместили в Магадане (подробнее)

Летели в Сан-Франциско, а попали на Колыму: самолет из Индии экстренно сел в Магадане

Самолет авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Магадана (подробнее)