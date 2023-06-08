Мылись в ведре и просили добавки гречки с молоком: подробности из жизни пассажиров самолета в Сан-Франциско, застрявших на Колыме

Гости Колымы с большой радостью сделали фото на память с флагами России и Магаданской области. Кстати, идею сделать кадр на память подала Светлана, переводчица Фото: предоставлено редакции

«Света, они, почему-то не кушают ничего, мы наготовили, а они отказываются. Что делать?» Самая настоящая операция «Гостеприимство по-магадански» происходила в школе №20 поселка Сокол на Колыме. 216 иностранцев – индусов и американцев, поселили в спортзале образовательного учреждения и показали, как встречают гостей на русском севере. Речь идет о том самом случае с вынужденной посадкой лайнера Boeing 777 Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско, а севшего в Магадане. Растерянные и испуганные иностранцы не понимали, как реагировать, что делать, и как себя вести. Благо, на помощь пришли хозяева, и, словно в пионерлагере, организовали жизнь индусов в полевых условиях.

Шаг первый: устранить панику и организовать прибывших

Утром 7 июня Светлане Татарбиевой, преподавателю английского языка Магаданского колледжа экономики и сервиса, и по совместительству переводчику, позвонила зампрокурора области и попросила помочь с переводом. Не раздумывая, учитель отправилась в Сокол. На месте сразу же определили лобное место, собрали гостей и заявили: никто не кричит и не перебивает, эта ситуация стала неожиданной для области, и зарубежных гостей тут не ждали, не готовились, но русский север очень гостеприимен, и магаданцы сделают все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно.

Светлана Татарбиева (в центре) – обычная переводчица из Магадана, которая на пару дней стала для 200 человек лучшим другом. Фото: предоставлено редакции

Четко определив правила, среди индусов выбрали несколько лидеров, и чтобы работа спорилась, каждый из них собирал в течение часа информацию по блокам, кому что нужно для гигиены, кому какие лекарства, кому еще что-то.

- Это была абсолютно нестандартная ситуация для Магаданской области и для всех нас. И, конечно, мы постарались сделать все возможное. Когда мы приехали, с нами был прокурор области, и он скинул пиджак, и стал помогать, записывать, что нужно. По большей части им требовалось все бытовое, конечно, среди них были люди и с заболеваниями, гипертоники, диабетики, и они в первую очередь, начали просить лекарства, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Светлана Татарбиева.

Среди индусов был врач, контакт наладили таким образом, что он говорил название препаратов, дальше Светлана уже переводила медикам, и так, организованно, для каждого подобрали аналоги из российских лекарств. На помощь здесь пришли медики из поселка, и из медицины катастроф. Сработали слаженно. Без внимания не остался никто, каждый прибывший получил необходимые медикаменты.

Шаг второй: средства гигиены и импровизированный душ в… ведре

Поселок Сокол – это небольшой населенный пункт при аэропорте, с соответствующей инфраструктурой, что могли найти быстро – нашли, что не могли – импровизировали. Лидер собрал информацию, кому что нужно, салфетки, щетки, пасту, бритвы и средства женской гигиены. Буквально через час все уже привезли. Гостям, конечно, хотелось помыться, однако в школе один душ в спортзале, и помыть там 216 человек – нереально. Уже к вечеру, когда вопросы о «помыться» стали поступать все чаще, Светлана нашла выход.

- Берете ведро с теплой водой, полотенце, окунаете полотенце и обтираетесь. Тот же душ в полевых условиях. Они долго думали, и потом говорят: «О, отличная идея, хороший способ». Мы так смеялись, я им говорю, что это лайфхак, если вдруг в Сан-Франциско воду отключат.

Что касается остального, то тут директор школы сработала на отлично. Она быстро все организовала, гостям предоставили матрасы, подушки, одеяла теплые, потому что +12 градусов для индусов - мороз, практически, и все это было новое, в пакетах. Мэрия Магадана тоже подключилась сразу, к школе подвозили бутилированную питьевую воду.

- Конечно, им не очень нравилось, что нет душа, но я им сразу объяснила, что ребята, вы в маленьком поселке. Мы вообще не имели права вас выпускать за территорию накопителя, а у вас место есть, где можно отдохнуть, правительство наше в таком экстренном режиме все организовало, вы спите не на сари, не на досках, вам дали новые мягкие матрасы, теплые одеяла, подушки. Причем, они разместились и все было хорошо, не комплексовали, когда я входила, не подскакивали, продолжали общаться между собой, со мной. Не было дискомфорта и напряжения, даже когда они окружали меня. Всегда благодарили за все, а если что-то нужно было - просили по-человечески, и ни разу не проявили недовольства.

Шаг третий: чем кормить индуса?

После того, как все устроились, определились с нуждами, немного отдохнули, пришло время обеда. Вот тут-то хозяева столкнулись с интересными моментами. На 216 человек было четыре повара, для гостей наготовили мясных блюд, запеканку, но, как выяснилось, они практически ничего не едят – почти все вегетарианцы.

Не с первого раза, но индусы распробовали гречку с молоком и сахаром – любимое блюдо всех советских детей. Фото: предоставлено редакции

- Мы со своей русской широкой душой начали им готовить мясо, чтоб сытно, мы-то думали, что они только говядину не едят. А они вообще мясо не едят.

- Нет, мы такое не кушаем, вегетарианцы, нам лучше рис, - слышала Светлана.

- А куда нам девать целый бак гречки? – недоумевали повара.

Благо, в школу привезли много сыра, молока и хлеба. Для вегетарианцев придумали исконно русское блюдо – гречка с молоком и сахаром. Светлана рассказала рецепт гостям, так они потом еще и за добавкой ходили. Они не знали, что это блюдо диетическое, вегетарианское, а в итоге стали просить, можно ли забрать гречку с собой.

- Прежде, чем все стали обедать, я вывела их снова на лобное место и обозначила: так, мои дорогие, если мы сейчас не организуемся, у нас получится сыр-бор. Поэтому, пришло 50 человек, покушали, не надо сидеть смеяться, болтать, это не место для посиделок, не бар. Там ждут другие, тоже хотят есть. Поели, вышли, зашли следующие. И вот после того, как группа поела, говорю – теперь встали, похлопали и на русском сказали спасибо. Они так и сделали, - смеется Светлана.

Шаг четвертый: досуг индуса, или золотая история Колымы

Светлана очень тепло отзывается об иностранцах, ставших ее подопечными на день. Ни один из них не проявил неуважения, или недовольства, если что-то было нужно, они подходили и просили, не требовали, и за все благодарили. После обеда Светлана стала думать, чем бы их развлечь, и решила собрать всех на воздухе.

Кстати, снимать тюрбан в Магадане было даже выгодно, ведь за окном всего +12 градусов. Фото: предоставлено редакции

- Раз вы сейчас находитесь в Магадане, то слушайте историю Колымы, рассказываю, куда вы попали.

И Светлана стала рассказывать обо всем, о флоре и фауне, о море, показала на карте, где именно они находятся сейчас, поведала о ресурсах и о том, что на Колыме много золота. А еще, рассказала про конкурс старателей «Золотой фарт», гости были безумно удивлены, что каждый мог забрать все золото, которое намоет на конкурсе на скорость. Кое-кто даже сам захотел поучаствовать и подумывает приехать в следующем году на это мероприятие.

- Я им про золото рассказываю, а они стоят поголовно с золотыми часами и в украшениях, и говорят - а можно нам на экскурсию, в шахту, смеются, на биржу, говорят, на майнинг. А я им говорю, что нам самим наше золото нужно, но могут приехать на фарт. Так что ждем туристов много в следующем году, кажется. Посмеялись от души. Я, если честно, от них так кайфовала, они все разные, и такие потешные. Когда увидели на карте, где они и где Аляска - обалдели.

Шаг пятый: материнская забота и 100 плиток шоколада «Аленка»

Рассказы о Колыме плавно перетекли в историю России, так индусы узнали, что русские любят их страну, что многие выросли на болливуде, на индийских фильмах, а СССР вообще очень тесно сотрудничала в свое время с Индией. В душевных беседах Светлана отмечала, что народы дружили всегда, а русские славились своим гостеприимством. После беседы вынесли мячи, стали играть в футбол, волейбол, кто-то просто прогуливался.

Светлану полюбили все вынужденные туристы. Фото: предоставлено редакции

- Они спрашивали, будет ли поздний ужин, очень уж гречка понравилась, но я им объяснила, что столовая просто упадет снова готовить. Девочки с ног валятся от усталости, шутка ли, накормить 216 человек. Им, кстати, очень понравилась шоколадка наша, «Аленка». Они поделили на кусочки и распробовали, потом просили купить сто плиток, потому что очень вкусно, и такого не ели никогда.

Борт за ними доложен был прилететь в 5 часов утра, и о завтраке речи не шло, но Светлана не могла оставить их голодными, она скомандовала всем собирать в пакетики хлеб с сыром, для вегетарианцев привезли бананы, йогурты, и прочее, каждому получился свой паек, который они съели уже в самолете. Никто не был голодным или замерзшим, расстроенным или испуганным и ущемленным, все провели этот день необычно и интересно.

Шаг шестой: Сенкью, мадам, и гудбай Колыма

Светлана за день так привязалась к своим подопечным, что не хотела расставаться. Она дождалась, пока все улягутся спать, ей было важно, чтобы каждый увидел и почувствовал, что они не брошены на произвол, и что русский север их принимает.

- Утром, когда они уезжали, отзвонились мне и сообщили, что все под контролем, они в самолете. У меня тогда от сердца отлегло, что все закончилось хорошо, все довольны. Сейчас они отписались, что долетели, все хорошо, и что мы сделали их день просто. Это было незабываемо. Они мне шлют видео с воздушными поцелуями, благодарят.

Как говорит Светлана, на Колыме сделали все, чтобы не опозориться, и чтобы иностранцы знали, что здесь людей в беде не оставляют. Гости, конечно, такого не ждали, и когда увидели, как прокурор наравне со всеми работает, помогает, вообще опешили.

В пунктах временного содержания девушки болтали о своем, о женском, пели и секретничали. Фото: предоставлено редакции

- Но они нам доверились полностью. Мы изначально сказали, что мы друзья, мы их не бросим. Отдельная благодарность – Ротари Интернэшнл. Я трижды президент клуба, а сейчас я куратор руководитель молодежного комитета округа 2223. И представители клуба у нас, как только узнали о ситуации, сразу же закупили несколько баулов всего необходимого и привезли сюда ребятам.

Колыма встретила гостей достойно, как могла, с задачей справились все, и власти, и переводчик, и директор школы. Гостей обеспечили всем, и они довольные улетели. А с их стороны уже пришли письма с благодарностью от высокопоставленных людей Индии.

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