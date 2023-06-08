В небе над Якутией экипаж лайнера доложил о серьезной проблеме Фото: k.com/aviapub Фото: Социальные сети

Аварийная посадка самолета Air India в Магадане вызвала мировой резонанс. 6 июня лайнер вылетел из Дели в Сан-Франциско, но вместо моста Золотые ворота пассажиры увидели сопки и Охотское море. Больше суток иностранцы провели на Колыме в интересных условиях. Рассказываем полную хронологию аварийной посадки самолета Air India в Магадане.

В школе люди спали на полу на матрацах, урываясь одеялами. Фото: k.com/aviapub Фото: Социальные сети

Экстренная посадка самолета из Индии в Магадане 6 июня 2023

Самолет Air India Дели - Сан-Франциско запросил экстренную посадку около 17:30 часов (по-магаданскому времени. В небе над Якутией экипаж лайнера доложил о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна оценил ситуацию, как серьезную, и запросил аварийную посадку на запасной аэродром.

Причина посадки самолета Boeing 777 Air India в Магадане - сломался двигатель

Российские диспетчеры приняли решение отправить самолет Air India в Магадан. Здесь Boeing 777 успешно приземлился в 19:35. На борту находились 232 пассажира, включая детей и беременных женщин. Экипаж состоял из 11 человек. Сначала лайнер пытались оперативно починить на месте, но поломка оказалась более серьезная.

Выходить в город пассажирам самолета Boeing 777 Air India было нельзя. Фото: k.com/aviapub Фото: Социальные сети

Куда разместили пассажиров из США, Канады, Индии и Непала после экстренной посадки самолета Boeing 777 Air India в Магадане

К 21:00 пассажиров самолета Air India в Магадане заселили в гостиницу, общежитие медицинского колледжа и школу №20 поселка Сокол. Беременным женщинам и семьям с детьми достались номера в отелях. Остальные 216 человек отправились в пункты временного размещения. Самый интересный быт у иностранцев был в школе, к которой было приковано внимание всего мира.

Здесь пассажиры Boeing 777 Air India в Магадане пробовали экзотические для них русские блюда и пели. Для многих готовили еду без мяса. Питьевая вода была в достаточных количествах. Зарядки для телефонов, зубные щетки и пасты, мыло, интернет - все это было организовано.

К 21:00 пассажиров заселили в гостиницу, общежитие и школу №20. Фото: k.com/aviapub Фото: Социальные сети

Выходили иностранцы с самолета Boeing 777 Air India в Магадане только на территорию. Посмотреть на город они не могли, но выйти на улицу не возбранялось. Магаданские +12 были для пассажиров Air India прохладными.

Последние новости про самолет Air India в Магадане

Выходить в город пассажирам самолета Boeing 777 Air India было нельзя по нескольким причинам. У них не было российских виз, они не прошли пограничный и таможенный контроли. По-идее, иностранцы с Boeing 777 Air India должны были оставаться на борту самолета до прибытия резервного борта. Но это было бы для людей тяжелым испытанием.

Резервный самолет Air India Дели - Сан-Франциско прибыл за пассажирами 8 июня. Лайнер взлетел в 10:31, через восемь часов он успешно сел в аэропорту.

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