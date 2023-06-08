Приключения пассажиров Air India в Магадане: питались в школьной столовке, спали на полу и попробовали вареные яйца

Борт авиакомпании Air India 6 июня сообщил диспетчерам о неисправности и сел в Магадане. Фото: vk.com/aviapub Фото: Социальные сети

232 пассажира и 11 членов экипажа самолета авиакомпании Air India спустя более суток покинули Магадан. Нашумевший рейс Дели - Сан-Франциско стал самым отслеживаемым в мире - настолько люди беспокоились за судьбу иностранцев. Но переживать было не о чем: все пассажиры были в надежных и заботливых руках жителей Колымы.

Борт авиакомпании Air India 6 июня сообщил диспетчерам о срабатывании индикации «неисправности двигателя №2» в небе над Якутией. Через 25 минут командир воздушного судна запросил посадку на запасном аэродроме. Самолет был перенаправлен в Магадан. Аварийная посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Самолет Air India аварийно сел в Магадане

Иностранцы оказались в интересном положении: по-идее, они должны были оставаться в самолете, так как у них нет виз, а в аэропорту Магадана - таможенного и пограничного контроля. Можно только представить, как бы это было, при учете, что на борту находились дети и беременные женщины. Да и восемь часов полета из Магадана в Москву тяжело высидеть, а тут две ночи и один день - то еще испытание.

Поэтому местные власти не стали «мариновать» пассажиров в воздушном судне и развезли их по пунктам временного пребывания. Беременных женщин и семей с детьми поселили в гостиницах поселка Сокол. Остальных разместили в общежитии медицинского колледжа и поселковой школе. Если с первыми двумя пунктами все понятно, то как иностранцы спали в классах? Сейчас и расскажем.

Прохлада после индийской жары

Судя по кадрам из школы, пассажирам Air India выдали матрацы, одеяла, подушки и разместили на полу прямо в учебных кабинетах. Условия аскетичные, но жить можно. Зарядить телефон - пожалуйста, интернет - без проблем. Кормили пассажиров в школьной столовой: на завтрак вареные яйца, на обед - борщ, правда, без мяса, ведь многие из иностранцев - вегетарианцы. В пункты был организован подвоз питьевой воды.

Когда в школу приехали журналисты, иностранцы были приятно удивлены. Рассказывали о своем быте, расспрашивали про Магадан. Правда, посмотреть на красоты колымской столицы пассажирам Air India не удалось из-за отсутствия виз. Но на улицу выходили, наслаждались магаданскими +12 градусами.

Местные смотрят глубже

Аварийная посадка самолета авиакомпании Air India была отработана в режиме ЧС. Но почему школа и медколледж? Оказалось, в Магадане нет крупных гостиниц, которые могли бы разом и срочно вместить такое количество людей. Второй вопрос: Почему нет пограничного и таможенного контролей? Потому что главный аэропорт Колымы не имеет статуса международного. Ну и в качестве вишенки - ощутимая кочка на взлетно-посадочной полосе.

- Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе – они проходили через наш аэровокзал. И третье – гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице, - сообщил Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Тем временем, пассажиры Air India улетели в США с неожиданными воспоминаниями о гостеприимной Колыме. Росавиация дала добро на то, чтобы из Индии прибыл запасной борт. Тот, что привез иностранцев на Колыму, оперативно отремонтировать не удалось.

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