Согласились на борщ без мяса и выучили русское «Спасибо»: как Магадан встретил неожиданных туристов с самолета Air India, летевшего в Сан-Франциско

Планировали в Сан-Франциско, а оказались на Колыме. Фото: aviapub

На полу школьных кабинетов матрацы и одеяла, по коридорам бродят люди, в столовой раздают вареные яйца и чай - похоже на летний детский лагерь. Только вместо детей - улыбчивые иностранцы, снимающие все вокруг. Это пассажиры с нашумевшего рейса авиакомпании Air India. 6 июня Boeing 777 аварийно сел в Магадане, на борту находились 232 человека и 11 членов экипажа.

Проблемы с правым двигателем

Магаданские сопки и Охотское море - явно не то, что хотели увидеть пассажиры. Самолет летел из Дели в Сан-Франциско, к мосту Золотые ворота и дому из сериала «Зачарованные». В небе над Якутией командир воздушного судна доложил о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. Оценив обстановку, экипаж решил садиться. Российские диспетчеры направили лайнер в Магадан.

Самолет сел глубоким вечером, остановка должна была быть недолгой. Поломка оказалась серьезнее, судьбу пассажиров пришлось решать местным властям. Иностранцам разрешили покинуть самолет, и тут начались приключения граждан Индии, США, Канады и Непала на Колыме. Местные гостиницы были не готовы к неожиданным туристам, поэтому большинство разместили во временных пунктах.

Беременные женщины и семьи с детьми заполучили номера в отелях. Оставшиеся 216 человек отправили в общежитие областного медицинского колледжа и в школу №20 поселка Сокол. К ней без шуток было приковано внимание всего мира. Главный вопрос: «Как иностранцы спали в классах?». Просто: на полу на матрацах под одеялами и с подушками. К их приезду все было готово.

Так спортзал еще не использовали. Фото: aviapub

- Мы их не встречали с хлебом и солью, конечно. Они приехали к нам часам к 21:00, по-моему. Были очень уставшие в первый вечер и сразу по матрацам спать: просто представьте, что им пришлось пережить. Утром уже пободрее были, рассматривали все, спрашивали: «Где мы? Где находится Магадан?». Мы им объясняли, как могли - на пальцах, английского-то не заем. Каждый по слову перевел и вот, уже можно прикинуть, чего хотят. Что они говорили - непонятно, но улыбались, - смеется одна из сотрудниц школы №20 поселка Сокол.

Экзотическая еда и песни

В помощь пассажирам Air India пришли школьные работники: кто-то готовил, кто-то следил за тем, чтобы всего и всем хватало. Зубные щетки и пасты, зарядки для телефонов и планшетов, вода и, конечно же, еда - всего привозили быстро и много. Душевные магаданские женщины учили иностранцев базовым русским словам: «Спасибо», «Здравствуйте», «Хорошо», пели вместе с ними, старались угодить, в общем, демонстрировали русское гостеприимство.

- Вареные яйца многие не ели и так странно было рассказывать, что это. Понравился иностранцам рис, чай, сказали, вкусный. Для них же наша еда - экзотика, сами понимаете. Поэтому они с удовольствием пробовали почти все, - добавила сотрудница школы.

С удобствами была беда. Фото: aviapub

Пока в школе пассажиры разучивали песни, в общежитии колледжа было гораздо спокойнее. Иностранцы в основном сидели по комнатам с телефонами в руках. Единственное, здесь было проще в вопросах личной гигиены: в школе вынужденным туристам приходилось мыть головы в раковинах и использовать влажные салфетки.

- Иностранцы жили у нас в общежитии дополнительного профессионального образования, сколько их было - точно сказать не могу, но много. Для них было организовано трехразовое питание, в меню были рис, хлеб, чай, борщ. Некоторые просили накладывать им еду без мяса то ли из-за религии, то ли из-за личных соображений. Питьевую воду им возили в больших количествах, до сих пор бутылки убираем, - поделилась сотрудница медицинского колледжа Магаданской области.

Несмотря на аскетичные условия, иностранцы не жаловались. Магаданцы окружили их заботой и вниманием, чтобы о Колыме у них остались наилучшие впечатления. Во всяком случае, по словам собеседников, пассажиры всегда улыбались, и ни один не высказал свое «фи». Наоборот, люди проявляли живой интерес, особенно к городу. Колымчане сплотились, чтобы сделать быт иностранцев проще, а стресс - меньше. Это ли не истинное проявление нашего радушия.

Юридический вопрос

По рассказам собеседниц, иностранцы очень хотели посмотреть Магадан. Но у пассажиров не было российских виз, а значит, выход в город им был запрещен. В аэропорту колымской столицы нет пограничного и таможенного контролей, что окончательно поставило крест на планах погулять по сопкам.

Некоторые гости города большую часть времени отдыхали. Фото: aviapub

Иностранцы вообще должны были остаться в самолете и ожидать резервного борта. Но когда стало понятно, что лайнер прилетит больше чем через сутки, пассажиров решили не «мариновать» в душном салоне. Тогда почему всех не разместить в гостиницах? Потому что в Магадане нет таких отелей, где смогли бы разом заселиться много человек. А «раскидывать» людей по разным гостиницам - морока как для властей, так и для пограничников, которые 24/7 смотрели за иностранцами. Но и в четырех стенах гости Магадана не сидели, выходили подышать на территории и понаслаждаться прохладными +12 градусов.

Пассажиры Air India продолжили свой путь в Сан-Франциско 8 июня. На прощание они записали видео с флагами России и Магаданской области, в котором хором сказали: «Дорогие друзья». За улетающим бортом в специальных приложениях следили люди со всего мира.

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